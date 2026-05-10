Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Наука

Новая находка на межзвездной комете 3I/ATLAS поразила ученых

Nature Astronomy: 3I/ATLAS содержит рекордно высокое количество тяжелой воды
Nazarii_Neshcherenskyi/Shutterstock/FOTODOM

Астрономы обнаружили, что межзвездная комета 3I/ATLAS содержит рекордно высокое количество «тяжелой воды». Это указывает на то, что объект сформировался в условиях, сильно отличающихся от тех, в которых возникла Солнечная система. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Комета 3I/ATLAS была обнаружена менее года назад и стала лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом, замеченным в Солнечной системе. Ученые из Мичиганский университет изучили состав воды в ее газовой оболочке и обнаружили необычно высокую концентрацию дейтерия — тяжелого изотопа водорода.

Обычная вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Однако в «тяжелой воде» часть водорода заменена дейтерием, который содержит не только протон, но и нейтрон.

Исследователи выяснили, что соотношение дейтерия к обычному водороду в 3I/ATLAS примерно в 30 раз выше, чем у комет Солнечной системы, и почти в 40 раз выше, чем в земных океанах.

«Количество дейтерия по отношению к обычному водороду в воде оказалось выше всего, что мы когда-либо видели в других планетных системах и кометах», — заявил ведущий автор работы Луис Саласар Мансано.

По словам ученых, содержание дейтерия служит своеобразным «химическим отпечатком», позволяющим понять, в каких условиях формировался объект. Высокая доля тяжелой воды говорит о том, что комета возникла в крайне холодной области с низким уровнем излучения.

«Это доказательство того, что условия, приведшие к формированию нашей Солнечной системы, не являются универсальными для всей галактики», — отметила соавтор исследования Тереса Панеке-Карреньо.

Для анализа ученые использовали данные обсерватории MDM в Аризоне и радиотелескопического комплекса ALMA в Чили. Инструменты ALMA позволили впервые в истории напрямую измерить содержание тяжелой воды у межзвездного объекта.

Исследователи считают, что в ближайшие годы число подобных открытий вырастет благодаря новым телескопам. Это поможет ученым сравнивать условия формирования планетных систем в разных частях галактики.

Ранее астрономы впервые в деталях увидели «пробуждение» черной дыры.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!