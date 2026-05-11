Ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия

Продолжительность жизни человека может быть связана с тем, как долго дети зависят от заботы матери. К такому выводу пришли исследователи под руководством нейробиолога Мэттью Зиппла. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые изучили животных с необычно долгой продолжительностью жизни — приматов, китов, гиен и слонов. Все эти виды объединяет одна особенность: их детеныши долгое время остаются зависимыми от материнской заботы.

Исследователи построили математические модели на основе данных полевых наблюдений и выяснили, что естественный отбор может благоприятствовать более долгой жизни матерей, если от этого напрямую зависит выживание потомства.

«Одной из причин того, почему люди живут так долго по сравнению со многими другими млекопитающими, может быть фундаментальная особенность нашей жизни — связь между матерью и ребенком», — отметил Зиппл.

У большинства млекопитающих продолжительность жизни примерно связана с размером тела. Однако некоторые виды живут значительно дольше, чем другие животные схожей массы. К ним относятся люди, некоторые приматы, гиены, отдельные виды китов и слоны. При этом такие животные, как правило, живут социальными группами и активно помогают друг другу.

Ранее ученые пытались объяснить долголетие так называемой «гипотезой бабушки». Согласно ей, у некоторых видов самки после менопаузы помогают выращивать внуков, повышая их шансы на выживание. Однако эта гипотеза подходит лишь для ограниченного числа животных, включая людей и косаток.

Авторы новой работы решили сосредоточиться именно на роли матерей. Они проанализировали, как смерть матери влияет на шансы детенышей выжить и вырастить собственное потомство.

Во всех моделях ученые увидели одинаковую закономерность: чем сильнее потомство зависит от матери, тем больше вероятность эволюционного формирования долгой жизни и медленного размножения. Например, если мать погибает слишком рано, это может ухудшить здоровье потомства и снизить его способность заботиться уже о собственных детях. Такой эффект способен передаваться через поколения.

«Когда мы видим, что связь между выживанием матери и успешностью потомства становится сильнее, мы одновременно наблюдаем эволюцию более долгой жизни и более редкого размножения — именно такую картину мы видим у человека», — пояснил исследователь.

Работа не затрагивала влияние отцовской заботы. Авторы отмечают, что у изученных видов основную часть ухода за потомством обеспечивают именно матери, а данные о влиянии отцов собрать значительно сложнее.

