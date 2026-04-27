Наследуемость продолжительности жизни может достигать 50%, рассказал генетик

Продолжительность жизни — это мультифакторный и полигенный признак, зависящий от сотен генов. Генетика может объяснять до 50% различий в продолжительности жизни, рассказал «Газете.Ru» биоинформатик, руководитель отдела разработки MyGenetics, преподаватель ВШЭ и МФТИ Валерий Полуновский.

«Недавнее исследование, в котором ученые с помощью специальной новой математической модели максимально исключили смертность от внешних, небиологических факторов, показало, что наследуемость продолжительности жизни может достигать 50%. Уже известен ряд конкретных генов, влияющих на долголетие. Одни из наиболее значимых локусов среди них — это APOE, генетический маркер, связанный с липидным обменом и болезнью Альцгеймера, а также ген CHRNA5, связанный с риском никотиновой зависимости и, как следствие, с хронической обструктивной болезнью легких и онкологическими заболеваниями», — отметил специалист.

Ранее вклад генетики в долголетие оценивали гораздо скромнее — чаще всего в пределах 10-25%. Эти оценки были занижены из-за методологических ограничений научных работ.

«Вообще, теории старения предполагают целый комплекс причин и механизмов, вовлеченных в этот сложный процесс: истощение способности клеток к делению и пула «клеточного резерва» для восстановления, запрограммированные изменения работы генов, процессы гликирования, воспалительные процессы, окислительный стресс и т.д. Однако высокая наследуемость долголетия не отменяет важности факторов образа жизни. Безусловно, существенную роль в биологическом старении играет и образ жизни: показано влияние питания, физической активности и даже индекса массы тела на показатели биологических часов», — заметил врач.

