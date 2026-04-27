Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Наследуемость продолжительности жизни может достигать 50%, рассказал генетик

Ученый Полуновский: генетика отвечает за 50% продолжительности жизни
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Продолжительность жизни — это мультифакторный и полигенный признак, зависящий от сотен генов. Генетика может объяснять до 50% различий в продолжительности жизни, рассказал «Газете.Ru» биоинформатик, руководитель отдела разработки MyGenetics, преподаватель ВШЭ и МФТИ Валерий Полуновский.

«Недавнее исследование, в котором ученые с помощью специальной новой математической модели максимально исключили смертность от внешних, небиологических факторов, показало, что наследуемость продолжительности жизни может достигать 50%. Уже известен ряд конкретных генов, влияющих на долголетие. Одни из наиболее значимых локусов среди них — это APOE, генетический маркер, связанный с липидным обменом и болезнью Альцгеймера, а также ген CHRNA5, связанный с риском никотиновой зависимости и, как следствие, с хронической обструктивной болезнью легких и онкологическими заболеваниями», — отметил специалист.

Ранее вклад генетики в долголетие оценивали гораздо скромнее — чаще всего в пределах 10-25%. Эти оценки были занижены из-за методологических ограничений научных работ.

«Вообще, теории старения предполагают целый комплекс причин и механизмов, вовлеченных в этот сложный процесс: истощение способности клеток к делению и пула «клеточного резерва» для восстановления, запрограммированные изменения работы генов, процессы гликирования, воспалительные процессы, окислительный стресс и т.д. Однако высокая наследуемость долголетия не отменяет важности факторов образа жизни. Безусловно, существенную роль в биологическом старении играет и образ жизни: показано влияние питания, физической активности и даже индекса массы тела на показатели биологических часов», — заметил врач.

Ранее вклад генетики в продолжительность жизни оценивали скромнее — в пределах 10-25%.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!