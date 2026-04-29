Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Найдена особенность мозга, которая подавляет симптомы болезни Альцгеймера

Acta: белок CgA в мозге может подавлять симптомы болезни Альцгеймера
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета установили, что белок хромогранин А (CgA) может защищать мозг от развития симптомов болезни Альцгеймера несмотря на наличие характерных патологических изменений. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Neuropathologica Communications.

По словам ученых, что у 20-30% пожилых людей при посмертном анализе мозга обнаруживаются типичные признаки болезни — накопление бета-амилоида и тау-белка — однако при жизни у них не наблюдается ухудшения памяти или других когнитивных функций. Это состояние называют бессимптомной формой болезни Альцгеймера.

В новом исследовании ученые использовали методы искусственного интеллекта для анализа генетических данных тысяч образцов мозга. Им удалось выделить группу из примерно 40 генов, формирующих «молекулярный отпечаток» заболевания. На его основе были проведены эксперименты на мышах.

Ключевым элементом оказался белок хромогранин А (CgA), участвующий в межклеточной коммуникации в мозге. Когда исследователи вывели мышей без этого белка, у животных продолжали формироваться характерные патологические изменения, однако когнитивные нарушения не развивались.

«Это указывает на то, что CgA может выступать своего рода «молекулярным усилителем», связывающим накопление токсичных белков с развитием симптомов. Его отсутствие, напротив, разрывает эту связь и позволяет мозгу сохранять функции даже при наличии повреждений», ― уточнили исследователи.

Дополнительно ученые обнаружили различия между полами: у самок мышей защитный эффект был выражен сильнее, чем у самцов. Возможные причины этого пока не установлены и требуют дальнейшего изучения.

Авторы подчеркивают, что открытие помогает объяснить феномен устойчивости мозга к болезни Альцгеймера и может стать основой для разработки новых методов терапии. В частности, перспективным направлением считается поиск способов регулирования уровня CgA для предотвращения когнитивных нарушений.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!