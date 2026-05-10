Стало известно, когда в России построят первый частный космодром

Space Energy: частный космодром в России планируется начать строить в 2026 году
Российская частная космическая компания Space Energy намерена уже в этом году начать строительство космодрома в Приморском крае для запусков сверхлегких ракет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

«В случае соблюдения графика работ первый в истории России запуск частной ракеты в космос может состояться в этом же году — с территории первого частного космодрома страны», — заявили в компании.

Там уточнили, что космодром получит название «Приморский». С него планируется запускать разрабатываемую компанией сверхлегкую ракету-носитель «Орбита».

По данным Space Energy, ракета сможет выводить до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг — на солнечно-синхронную орбиту высотой 600-800 км.

30 апреля ракету-носитель среднего класса «Союз-5» впервые запустили с космодрома Байконур в 21:00 мск.

Ранее «Роскосмос» объявил о планах запуска первого модуля Российской орбитальной станции в 2028 году.

 
