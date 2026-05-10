Работает ли лунный календарь посадок, рассказала агроном

Лунные календари — это специальные инструкции, которые обозначают благоприятные дни для посадок и других садовых работ в зависимости от положения Луны. Как рассказала «Газете.Ru» агроном, старший преподавателя кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского Государственного аграрного университета Галина Абрамова, доверять им не стоит.

«Исследования на эту тему проводились в разных странах, и результаты говорят об одном. Крупные многолетние эксперименты, в том числе российские, проводившиеся в Уральском аграрном университете, не выявили никакой разницы в урожае при посеве в так называемые благоприятные и неблагоприятные лунные дни: семена из одной партии, одинаковый грунт, одинаковый уход — и абсолютно одинаковый урожай во всех повторах. Американское министерство сельского хозяйства финансировало аналогичные исследования — результат тот же. Королевское садоводческое общество Великобритании также не нашло научных подтверждений влияния лунных фаз на урожайность», — заметила специалист Абрамова.

Реальные факторы урожайности агрономам хорошо известны: подготовленная и структурированная почва, правильно подобранные районированные сорта, соблюдение севооборота, сбалансированный полив, своевременные подкормки и защита от болезней и вредителей.

«Лунная астрология не является научно подтвержденным инструментом. Любые потенциальные эффекты лунного влияния на растения через приливы или магнитное поле, вероятно, являются слабыми по сравнению с другими факторами окружающей среды, такими как свет, температура, влажность и доступность питательных веществ. Сегодня у нас выработано множество правил агротехники, и при их несоблюдении никакая лунная астрология не поможет вырастить хороший урожай», — отметила Абрамова.

