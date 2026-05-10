Кому лучше отказаться от пива на майских праздниках, рассказал врач

Врач Неронов: сердечникам и людям с диабетом лучше отказаться от пива на майских

Майские праздники традиционно ассоциируются с отдыхом на природе, шашлыками и, конечно, пивом. Однако людям с диабетом, преддиабетом, проблемами с сердцем, почками и печенью лучше отказаться от этого напитка, – рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Отдельного внимания заслуживают группы людей, которым пиво особенно нежелательно. В первую очередь это люди с сахарным диабетом и преддиабетом. Пиво имеет высокий гликемический индекс из-за содержания мальтозы — сахара, который быстро повышает уровень глюкозы в крови. Хотя общее количество углеводов в напитке не очень велико, скачки сахара все же возможны, особенно при чрезмерном употреблении. Также осторожность необходима людям с лишним весом. Пиво способствует увеличению калорийности рациона и может провоцировать набор массы, особенно в сочетании с традиционными закусками на природе», — заметил доктор.

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени и почек тоже стоит ограничить или полностью исключить этот напиток.

«Алкоголь усиливает нагрузку на эти органы и может ухудшить течение хронических заболеваний. Не стоит забывать и о том, что в пиве могут содержаться биогенные амины и следы тяжелых металлов, способные вызывать головные боли и повышать артериальное давление. Даже для здоровых людей безопасным пиво можно считать только при умеренном употреблении. Речь идет примерно об одной бутылке (0,5 л) в день для мужчин и половине этой дозы для женщин, причем не ежедневно. При этом лучше пить пиво во время еды, а не на пустой желудок», — посоветовал врач.

В качестве более безопасной альтернативы можно рассмотреть безалкогольное пиво, в котором, как правило, меньше сахаров и отсутствует алкогольное воздействие на организм.

Ранее ученые выяснили, что безалкогольное пиво сохраняет витамин B6, полезный для нервной системы.