Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Вспышка хантавирусаОграничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Кому лучше отказаться от пива на майских праздниках, рассказал врач

Врач Неронов: сердечникам и людям с диабетом лучше отказаться от пива на майских
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Майские праздники традиционно ассоциируются с отдыхом на природе, шашлыками и, конечно, пивом. Однако людям с диабетом, преддиабетом, проблемами с сердцем, почками и печенью лучше отказаться от этого напитка, – рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Отдельного внимания заслуживают группы людей, которым пиво особенно нежелательно. В первую очередь это люди с сахарным диабетом и преддиабетом. Пиво имеет высокий гликемический индекс из-за содержания мальтозы — сахара, который быстро повышает уровень глюкозы в крови. Хотя общее количество углеводов в напитке не очень велико, скачки сахара все же возможны, особенно при чрезмерном употреблении. Также осторожность необходима людям с лишним весом. Пиво способствует увеличению калорийности рациона и может провоцировать набор массы, особенно в сочетании с традиционными закусками на природе», — заметил доктор.

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени и почек тоже стоит ограничить или полностью исключить этот напиток.

«Алкоголь усиливает нагрузку на эти органы и может ухудшить течение хронических заболеваний. Не стоит забывать и о том, что в пиве могут содержаться биогенные амины и следы тяжелых металлов, способные вызывать головные боли и повышать артериальное давление. Даже для здоровых людей безопасным пиво можно считать только при умеренном употреблении. Речь идет примерно об одной бутылке (0,5 л) в день для мужчин и половине этой дозы для женщин, причем не ежедневно. При этом лучше пить пиво во время еды, а не на пустой желудок», — посоветовал врач.

В качестве более безопасной альтернативы можно рассмотреть безалкогольное пиво, в котором, как правило, меньше сахаров и отсутствует алкогольное воздействие на организм.

Ранее ученые выяснили, что безалкогольное пиво сохраняет витамин B6, полезный для нервной системы.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!