Врач рассказал про быстрый тест, как по отеку определить проблемы с сердцем или почками


Есть две системы, отвечающие за то, чтобы жидкость не скапливалась в пальцах: кровеносная (венозная) и лимфатическая. Если одна из этих систем работает неправильно, то возникает, как правило, отек ног. Существует быстрый тест из трех вопросов, который помогает понять причину отека, – рассказал «Газете.Ru» врач, доцент Пироговского университета Ярослав Гурин.

«Ответьте на 3 вопроса. Первый: ваши отеки (отпечаток от носка или резинки) появляются: а) к вечеру, к концу рабочего дня или б утром, сразу после сна. Вопрос второй: когда вы нажимаете пальцем на отечную голень, ямка: а) медленно расправляется (след держится 10-20 секунд), б) исчезает сразу, но кожа бледная и холодная. Третий вопрос: сопровождается ли отек: а) ощущением распирания, тяжести, «налитости», б) одышкой, синюшностью губ или тем, что вы не можете лежать без подушки», — перечислил вопросы врач.

Если большинство ответов «А», скорее всего у вас венозно-лимфатический отек — это является вариантом нормы.

«Это вариант нормы в жару, особенно если вы много стоите, сидите или носите тесную обувь. Ваши вены расширились, а лимфа «застоялась» из-за малой подвижности. Вы можете использовать эластичные гольфы, контрастный душ по голеням или поднять ноги выше сердца на 15 минут», — посоветовал доктор.

Если большинство ответов «Б», то высока вероятность проблем с сердцем или почками. В этом случае лучше сразу обратиться к терапевту.

«Сердечные отеки обычно сопровождаются одышкой, синюшностью. В этом случае не ждите, идите к терапевту или кардиологу. Нужно ЭКГ, Эхо-КГ, возможно, применение мочегонных препаратов под контролем. При подозрении на почечные отеки (отеки утром на лице и голенях, ямка держится долго, кожа бледная, холодная, отеки «рыхлые») — сдайте общий анализ мочи, анализ крови на креатинин, сделайте УЗИ почек. Ни в коем случае не пейте мочегонные сами при подозрении на сердечную или почечную причину — это опасно! Ваше действие: запись к терапевту в ближайшие дни», — заключил доктор.

Ранее врач Золотухин заявил, что отек, из-за которого обувь стала мала, может указывать на болезнь.

 
