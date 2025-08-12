Россиян предупредили о вреде жидкости для розжига во время жарки шашлыков

Жидкость для розжига может содержать в своем составе токсичные вещества, выделяющие вредные пары при горении. Если она попадет на шашлык, и его съедят, то это может вызвать серьезное отравление, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Жидкость для розжига содержит фенолы, алканы и алкены, которые могут выделять токсичные соединения при сгорании. В некоторых жидкостях могут быть компоненты, схожие с бензином, которые также могут быть ядовиты. Пары жидкостей для розжига могут раздражать слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая кашель и затрудненное дыхание. Контакт с кожей способен привести к дерматиту или аллергическим реакциям. Попадание жидкости внутрь организма с шашлыком может вызвать отравление, сопровождающееся рвотой, болями в животе и другими неприятными симптомами. Некоторые вещества, содержащиеся в жидкостях для розжига, обладают нейротоксичностью, что может проявляться головной болью, головокружением или даже потерей сознания», — отметила врач.

Для минимизации риска негативного воздействия жидкости для розжига можно выбрать безопасные альтернативы, например, натуральные растительные масла, восковые таблетки или специализированные разжигатели на основе дерева.

«Если используете жидкость для розжига, убедитесь, что вы разжигаете уголь на открытом воздухе или в пространстве, которое можно проветрить, чтобы избежать скопления вредных паров. Всегда следуйте указаниям производителя на упаковке, чтобы правильно использовать и безопасно хранить жидкость для розжига. Убедитесь, что в радиусе 3–5 метров от мангала нет легковоспламеняющихся предметов. И не лейте ее в мангал, если вы уже жарите шашлыки. Соблюдение этих рекомендаций поможет значительно снизить риски, связанные с использованием жидкости для розжига, и обеспечит более безопасный процесс приготовления шашлыка», — рассказала доктор.

