Аллергикам посоветовали не использовать ионизаторы и озонаторы для очистки воздуха

Врач Махова: ионизаторы и озонаторы воздуха провоцируют бронхоспазм у аллергиков
Ионизаторы и озонаторы, которые часто предлагаются для очищения воздуха, могут раздражать дыхательные пути у аллергиков и даже провоцировать бронхоспазм, особенно у людей с астмой, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

Сезонная аллергия (поллиноз) — одно из самых распространенных неинфекционных состояний. Один из самых доступных способов лечения аллергии – это симптоматическое лечение — антигистаминные препараты и интраназальные кортикостероиды. Однако многие используют специальные очистители воздуха.

«Это ключевой элемент профилактики. Главная цель — максимально ограничить попадание пыльцы на слизистые оболочки. В период активного цветения держите окна в квартире и машине закрытыми. Проветривать лучше после дождя или поздно вечером, когда концентрация пыльцы снижается. Утром и в сухую ветреную погоду ее в воздухе больше всего. И используйте очистители или «мойки» воздуха с HEPA-фильтрами — особенно в спальне. Однако производители могут оснащать противоаллергенный воздухоочиститель для аллергиков озонаторами и ионизаторами — от таких устройств лучше отказаться. Ионизаторы и озонаторы могут раздражать дыхательные пути и даже провоцировать бронхоспазм, особенно у людей с астмой», — объяснила доктор.

Пыльца оседает не только в дыхательных путях, но и на коже и волосах. После возвращения домой желательно принять душ или хотя бы тщательно умыться, промыть нос и сменить одежду.

«Единственный подход, который влияет на сам механизм болезни, — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Это курс лечения, который постепенно снижает чувствительность к аллергену и может давать эффект на годы вперед. Обсуждать его стоит с аллергологом вне сезона цветения. Полностью обойтись без лекарств удается только при легких формах. В остальных случаях лучший эффект дает сочетание медикаментов и контроля среды», — заключила врач.

Ранее врачи предупреждали, что курение и алкоголь усиливают симптомы аллергии, раздражая слизистые дыхательных путей.

 
