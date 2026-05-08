Ученые установили, кто находится в группе риска после шунтирования

В СФУ установили гены, которые влияют на выживаемость после шунтирования

Ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Красноярского государственного медицинского университета и ФИЦ КНЦ СО РАН установили генетические биомаркеры, которые могут быть связаны с неблагоприятным прогнозом у пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование, а также указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки России.

«Нашей задачей было выявить взаимосвязь полиморфизмов – вариаций в генах MIR146А и MIR499A с сердечно-сосудистыми заболеваниями и общеклиническими маркерами воспаления у пациентов с ишемической болезнью сердца, перенесших аортокоронарное шунтирование. Для этого изучили биоматериалы 158 пациентов возрастом от 58 до 67 лет. Наблюдения велись до шунтирования, на 8-10 сутки после операции и после выписки из стационара», – рассказала «Газете.Ru» Александра Косинова, старший научный сотрудник лаборатории цифровых управляемых лекарств и тераностики ФИЦ КНЦ СО РАН, доцент Красноярского государственного медицинского университета.

В течение первых десяти дней стационарного лечения ученые регистрировали неблагоприятные проявления или осложнения, связанные с заболеваниями сердца и сосудов, а затем фиксировали отдаленные сердечно-сосудистые события на протяжении трех лет после проведения аортокоронарного шунтирования.

Всем пациентам провели генетический анализ ДНК лейкоцитов крови и развернутый биохимический анализ крови, до шунтирования и на 8-10-е сутки после него. А 102 случайно отобранным пациентам из 158-ми определили концентрацию С-реактивного белка (СРБ). Это белок считается самым высокочувствительным показателем повреждения тканей при воспалении, некрозе или травме. В крови здорового человека СРБ отсутствует или выявляется в минимальных количествах.

По мнению ученых, наличие редких аллелей rs2910164 (в гене MIR146A) и rs3746444 (в гене MIR499A) никак не связано с увеличением частоты госпитальных или отдаленных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Однако у пациентов с генотипом GG полиморфизма rs2910164 гена MIR146A после аортокоронарного шунтирования наблюдались значительно более высокий уровень межклеточной активности (взаимодействия тромбоцитов и лейкоцитов), что, в свою очередь, может повышать риск возникновения тромбов.

