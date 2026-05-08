Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые установили, кто находится в группе риска после шунтирования

В СФУ установили гены, которые влияют на выживаемость после шунтирования
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Красноярского государственного медицинского университета и ФИЦ КНЦ СО РАН установили генетические биомаркеры, которые могут быть связаны с неблагоприятным прогнозом у пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование, а также указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки России.

«Нашей задачей было выявить взаимосвязь полиморфизмов – вариаций в генах MIR146А и MIR499A с сердечно-сосудистыми заболеваниями и общеклиническими маркерами воспаления у пациентов с ишемической болезнью сердца, перенесших аортокоронарное шунтирование. Для этого изучили биоматериалы 158 пациентов возрастом от 58 до 67 лет. Наблюдения велись до шунтирования, на 8-10 сутки после операции и после выписки из стационара», – рассказала «Газете.Ru» Александра Косинова, старший научный сотрудник лаборатории цифровых управляемых лекарств и тераностики ФИЦ КНЦ СО РАН, доцент Красноярского государственного медицинского университета.

В течение первых десяти дней стационарного лечения ученые регистрировали неблагоприятные проявления или осложнения, связанные с заболеваниями сердца и сосудов, а затем фиксировали отдаленные сердечно-сосудистые события на протяжении трех лет после проведения аортокоронарного шунтирования.

Всем пациентам провели генетический анализ ДНК лейкоцитов крови и развернутый биохимический анализ крови, до шунтирования и на 8-10-е сутки после него. А 102 случайно отобранным пациентам из 158-ми определили концентрацию С-реактивного белка (СРБ). Это белок считается самым высокочувствительным показателем повреждения тканей при воспалении, некрозе или травме. В крови здорового человека СРБ отсутствует или выявляется в минимальных количествах.

По мнению ученых, наличие редких аллелей rs2910164 (в гене MIR146A) и rs3746444 (в гене MIR499A) никак не связано с увеличением частоты госпитальных или отдаленных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Однако у пациентов с генотипом GG полиморфизма rs2910164 гена MIR146A после аортокоронарного шунтирования наблюдались значительно более высокий уровень межклеточной активности (взаимодействия тромбоцитов и лейкоцитов), что, в свою очередь, может повышать риск возникновения тромбов.

Ранее учёные установили, что ухудшение памяти может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!