Назван неочевидный предвестник сердечно-сосудистых заболеваний

JAMA: ухудшение памяти может быть ранним предвестником болезней сердца
Ухудшение когнитивных функций у пожилых людей может начинаться за несколько лет до развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Университета Монаша. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные более 19 тысяч человек старше 65 лет из Австралии и США, у которых на момент начала наблюдения не было сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. За 11 лет было зафиксировано 1934 случая развития таких патологий. В ходе дальнейшего анализа группу пациентов сопоставили с контрольной группой, в которую вошли здоровые добровольцы.

Выяснилось, что у людей, у которых впоследствии развивались сердечно-сосудистые заболевания, снижение когнитивных функций начиналось за три-восемь лет до постановки диагноза. По сравнению со здоровыми участниками у них быстрее ухудшались память, скорость обработки информации и речевая беглость, а также общие когнитивные показатели.

Похожая динамика наблюдалась перед развитием инсульта, ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности, включая смертельные случаи. Исключение составил нефатальный инфаркт миокарда — в этом случае такой закономерности выявлено не было.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные данные указывают на важность раннего мониторинга когнитивного состояния у пожилых людей. По их мнению, это может помочь выявлять риски сердечно-сосудистых заболеваний на ранних этапах и улучшать профилактику.

Ранее ученые выяснили, что куркума снижает риск для сосудов при диабете.

 
