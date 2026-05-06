В Румынии во время строительства дороги обнаружили древнее захоронение

В окрестностях Тимишоара археологи обнаружили древнее захоронение, относящееся к VI–VII векам нашей эры. Находка была сделана во время строительства кольцевой автодороги, сообщает региональное управление дорог и мостов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным специалистов, погребальный комплекс связан с Аварский каганат — государством кочевых народов, существовавшим в Центральной и Восточной Европе в эпоху Великого переселения народов. В захоронении обнаружены останки всадника и его лошади, а также предметы из золота, серебра и бронзы, указывающие на высокий социальный статус погребенного.

Аварский каганат существовал с VI по IX век и занимал территории современных Венгрии, Австрии, Румынии и ряда других стран. Государство прекратило существование в начале IX века после завоеваний со стороны франков и Болгарии.

Несмотря на значительное влияние аваров в раннем Средневековье, их происхождение до сих пор остается предметом научных дискуссий. Часть исследователей связывает их с народами Центральной Азии, в частности с племенами Жужаньский каганат. Другие ученые считают, что авары могли быть тюркоязычным этносом, основываясь на антропологических данных и редких письменных свидетельствах.

Язык аваров до сих пор не расшифрован, что осложняет изучение их культуры и истории. Новая находка может дать дополнительные сведения о социальной структуре и погребальных традициях этого народа.

