Ученые усомнились в главной причине распространенного типа инсульта

Circulation: причиной инсульта может быть не сужение сосудов, а их расширение
Расширение артерий головного мозга, а не их закупорка жировыми отложениями, может быть одной из ключевых причин инсульта, связанного с поражением мелких сосудов мозга. К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета и Британского института исследований деменции. Результаты работы опубликованы в журнале Circulation.

Лакунарный инсульт составляет около четверти всех ишемических инсультов — состояний, возникающих при нарушении кровоснабжения мозга. До сих пор считалось, что основную роль в его развитии играет атеросклероз — накопление жировых бляшек, сужающих просвет сосудов.

Однако новое исследование показало, что этот механизм, вероятно, не является ключевым. Ученые выявили тесную связь заболевания с расширением и расширением артерий мозга — сосудистой аномалией, при которой стенки сосудов теряют нормальную форму.

Авторы проанализировали данные 229 пациентов, перенесших лакунарный или легкий нелакунарный инсульт. Участники проходили МРТ, клинические и когнитивные обследования во время инсульта и спустя год после него. Исследователи сравнили влияние двух факторов: сужения крупных артерий и патологического расширения сосудов мозга.

Выяснилось, что жировое сужение артерий не было связано ни с лакунарным инсультом, ни с повреждением мелких сосудов. Напротив, у пациентов с расширенными артериями риск лакунарного инсульта оказался более чем в четыре раза выше.

Кроме того, расширение сосудов коррелировало с более быстрым повреждением ткани мозга и повышенным риском так называемых бессимптомных инсультов — небольших очагов поражения, которые могут развиваться без заметных симптомов, но со временем ухудшать память и когнитивные функции.

По словам исследователей, результаты помогают объяснить, почему аспирин и другие антиагрегантные препараты часто оказываются малоэффективными для профилактики лакунарного инсульта. Сейчас ученые тестируют новые подходы к терапии в рамках исследования LACI-3, где изучается действие препаратов, непосредственно влияющих на мелкие сосуды головного мозга.

Ранее ученые выяснили, что даже легкий инсульт удваивает риск деменции.

 
