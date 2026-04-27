Названо сосудистое событие, которое удваивает риск деменции

Ученые из Мичиганского университета установили, что риск деменции напрямую зависит от тяжести перенесенного инсульта, однако даже легкая форма сосудистого события повышает риск снижения когнитивных способностей в два раза. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В работу включили данные более 42 тысяч человек, включая около 1500 пациентов, перенесших инсульт. Наблюдение за участниками длилось до 30 лет, что позволило проследить долгосрочные последствия заболевания для мозга.

Выяснилось, что даже легкие формы инсульта не проходят бесследно. После них риск развития деменции увеличивается примерно в два раза по сравнению с людьми без инсульта. При инсульте средней тяжести этот риск возрастает втрое, а при тяжелом — почти в пять раз.

Кроме того, у всех пациентов, перенесших инсульт, наблюдалось более быстрое ухудшение когнитивных функций — памяти, внимания и способности к планированию. По оценкам исследователей, их состояние соответствовало людям, которые на 1,8–2,6 года старше по «когнитивному возрасту».

Авторы объясняют такие изменения повреждением сосудов и нейронных связей в мозге. Такие травмы снижают так называемый когнитивный резерв — способность мозга компенсировать возрастные изменения и противостоять нейродегенерации. Дополнительную роль могут играть хроническое воспаление, поражение мелких сосудов и процессы, связанные с болезнью Альцгеймера.

Исследователи подчеркивают, что снижение риска деменции после инсульта во многом зависит от последующего контроля состояния здоровья. Важную роль играют поддержание нормального артериального давления, уровня сахара и холестерина, а также профилактика повторных инсультов.

Ранее ученые назвали оптимальную длительность сна для защиты от деменции.