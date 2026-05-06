Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Наука

Россиянам рассказали, как правильно выбирать маринад для шашлыка

Врач Неронов: выбора маринада для шашлыка зависит от типа мяса
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Маринады с большим количеством соли, сахара, острых специй и уксуса могут привести к обострению проблем со здоровьем. Лучше всего подбирать маринад стоит в зависимости от типа мяса, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Уксус идеален для жестких сортов, так как он смягчает волокна. Кефир придает сочность, поэтому подходит для нежного мяса. Вино или лимонный сок добавляют пикантность, поэтому они оптимальны для мяса средней жирности. Не стоит забывать и про приправы. Для сбалансированного вкуса используйте лук и чеснок, крупную соль. Умеренное количество специй улучшит вкусовые качества и сделает шашлык полезнее», — заметил Неронов.

Однако важно помнить, что маринады с большим количеством соли, сахара, острых специй и уксуса вызывают задержку жидкости, повышают давление, раздражают слизистую желудка и могут спровоцировать изжогу и обострение гастрита.

Ранее врач предупредил, что взрослый здоровый человек не должен есть более 200 г шашлыка за раз.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!