Россиянам рассказали, как правильно выбирать маринад для шашлыка

Маринады с большим количеством соли, сахара, острых специй и уксуса могут привести к обострению проблем со здоровьем. Лучше всего подбирать маринад стоит в зависимости от типа мяса, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Уксус идеален для жестких сортов, так как он смягчает волокна. Кефир придает сочность, поэтому подходит для нежного мяса. Вино или лимонный сок добавляют пикантность, поэтому они оптимальны для мяса средней жирности. Не стоит забывать и про приправы. Для сбалансированного вкуса используйте лук и чеснок, крупную соль. Умеренное количество специй улучшит вкусовые качества и сделает шашлык полезнее», — заметил Неронов.

Однако важно помнить, что маринады с большим количеством соли, сахара, острых специй и уксуса вызывают задержку жидкости, повышают давление, раздражают слизистую желудка и могут спровоцировать изжогу и обострение гастрита.

Ранее врач предупредил, что взрослый здоровый человек не должен есть более 200 г шашлыка за раз.