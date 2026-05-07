Как правильно делать весенние прививки деревьев, рассказала агроном

Агроном Московенко: прививку черенков на дерево важно делать до пробуждения почек
Roman023_photography/Shutterstock/FOTODOM

Делать прививки деревьев весной важно либо подготовленными еще осенью черенками или свежесрезанными до пробуждения почек, рассказала «Газете.Ru» агроном, ландшафтный дизайнер, доцент кафедры «Медиа и Дизайн» Московского художественно-промышленного института Надежда Московенко.

Весенняя прививка дает саду то, чего не добиться никакими другими способами: новые сорта без новых посадок, спасение дерева после повреждений, ускорение плодоношения на несколько лет. Но результат целиком зависит от того, насколько точно выполнена работа.

«Начинается все с хранения черенков. Заготовленные осенью ветки должны провести зиму при температуре 0…3 °C — в погребе, холодильнике или под снегом в тени. Если температура выше, черенки тронутся в рост раньше времени и к прививке окажутся непригодными. Отдельный вариант — прививка черенком, срезанным непосредственно перед работой: это возможно, пока почки остаются в состоянии покоя», — заметила специалист.

По словам Московенко, срастание происходит за счет камбия — живого слоя под корой. Именно поэтому при совмещении подвоя и привоя кора должна совпасть хотя бы с одной стороны.

«Нож при этом должен быть по-настоящему острым: срез делается одним движением, без пилящих движений и остановок. Промедление на воздухе, случайное касание среза рукой — и ткани уже не срастутся так, как нужно. После прививки дерево начинает активно гнать поросль ниже места прививки. Ее нужно выламывать сразу, пока побеги зеленые и мягкие: дерево без колебаний перенаправит питание в родные ветки, и черенок засохнет. Обвязку снимают через полтора месяца. Забытая лента врастает в кору — тогда ее приходится вырезать, нанося дополнительную рану. Если срастание кажется ненадежным, лучше наложить свежую обвязку, чем оставить старую», — заключила агроном.

Ранее эксперт отмечала важность нескольких этапов обработки сада весной для защиты от вредителей.

 
