Как правильно делать весенние прививки деревьев, рассказала агроном

Делать прививки деревьев весной важно либо подготовленными еще осенью черенками или свежесрезанными до пробуждения почек, рассказала «Газете.Ru» агроном, ландшафтный дизайнер, доцент кафедры «Медиа и Дизайн» Московского художественно-промышленного института Надежда Московенко.

Весенняя прививка дает саду то, чего не добиться никакими другими способами: новые сорта без новых посадок, спасение дерева после повреждений, ускорение плодоношения на несколько лет. Но результат целиком зависит от того, насколько точно выполнена работа.

«Начинается все с хранения черенков. Заготовленные осенью ветки должны провести зиму при температуре 0…3 °C — в погребе, холодильнике или под снегом в тени. Если температура выше, черенки тронутся в рост раньше времени и к прививке окажутся непригодными. Отдельный вариант — прививка черенком, срезанным непосредственно перед работой: это возможно, пока почки остаются в состоянии покоя», — заметила специалист.

По словам Московенко, срастание происходит за счет камбия — живого слоя под корой. Именно поэтому при совмещении подвоя и привоя кора должна совпасть хотя бы с одной стороны.

«Нож при этом должен быть по-настоящему острым: срез делается одним движением, без пилящих движений и остановок. Промедление на воздухе, случайное касание среза рукой — и ткани уже не срастутся так, как нужно. После прививки дерево начинает активно гнать поросль ниже места прививки. Ее нужно выламывать сразу, пока побеги зеленые и мягкие: дерево без колебаний перенаправит питание в родные ветки, и черенок засохнет. Обвязку снимают через полтора месяца. Забытая лента врастает в кору — тогда ее приходится вырезать, нанося дополнительную рану. Если срастание кажется ненадежным, лучше наложить свежую обвязку, чем оставить старую», — заключила агроном.

