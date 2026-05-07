Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Наука

Найден способ значительно улучшить прогноз у пациентов с раком кишечника

AACR: иммунотерапия до операции помогла избежать рецидива рака кишечника на три года
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Больницы Университетского колледжа Лондона сообщили об успешных результатах клинического исследования NEOPRISM-CRC, в котором иммунотерапия перед операцией значительно улучшила прогноз у пациентов с раком кишечника. Результаты представили на ежегодной конференции American Association for Cancer Research (AACR).

В исследовании участвовали 32 пациента со второй или третьей стадией колоректального рака и особым генетическим подтипом опухоли — MMR-дефицитным/MSI-high раком кишечника. Обычно таким больным проводят операцию, а затем несколько месяцев химиотерапии. Однако в новом исследовании пациенты сначала получали иммунотерапевтический препарат пембролизумаб в течение девяти недель, а уже потом проходили хирургическое лечение.

Ранее ученые сообщали, что у 59% пациентов после курса иммунотерапии и операции не осталось признаков опухоли. Теперь исследователи представили результаты почти трехлетнего наблюдения: спустя 33 месяца ни у одного участника не произошло рецидива заболевания.

«То, что спустя почти три года наблюдения ни у одного пациента не возник рецидив, выглядит крайне обнадеживающе и укрепляет нашу уверенность в том, что пембролизумаб — безопасный и очень эффективный способ улучшить результаты лечения пациентов с раком кишечника высокого риска», — заявил руководитель исследования Кай-Кин Шиу из Института рака Университетского колледжа Лондона.

Ученые также разработали персонализированные анализы крови, позволяющие отслеживать наличие опухолевой ДНК в организме. Если ДНК опухоли исчезала из крови после лечения, вероятность длительной ремиссии была значительно выше.

Кроме того, исследователи выяснили, что особенности иммунного профиля опухоли еще до начала терапии могут помочь заранее предсказать эффективность лечения.

Колоректальный рак остается одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний в Великобритании: ежегодно там выявляют около 44 тыс. новых случаев. Особенно важна ранняя диагностика: при первой стадии пятилетняя выживаемость достигает около 90%, тогда как при четвертой стадии — около 10%.

Одним из участников исследования стал 73-летний Кристофер Берстон, у которого рак обнаружили после скрининга. После трех доз иммунотерапии и операции врачи сообщили ему, что опухоль «буквально растаяла». Почти через три года после лечения у него по-прежнему нет признаков заболевания.

Ранее ученые придумали, как «обезоружить» агрессивный рак груди.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!