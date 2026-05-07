Найден способ значительно улучшить прогноз у пациентов с раком кишечника

AACR: иммунотерапия до операции помогла избежать рецидива рака кишечника на три года

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Больницы Университетского колледжа Лондона сообщили об успешных результатах клинического исследования NEOPRISM-CRC, в котором иммунотерапия перед операцией значительно улучшила прогноз у пациентов с раком кишечника. Результаты представили на ежегодной конференции American Association for Cancer Research (AACR).

В исследовании участвовали 32 пациента со второй или третьей стадией колоректального рака и особым генетическим подтипом опухоли — MMR-дефицитным/MSI-high раком кишечника. Обычно таким больным проводят операцию, а затем несколько месяцев химиотерапии. Однако в новом исследовании пациенты сначала получали иммунотерапевтический препарат пембролизумаб в течение девяти недель, а уже потом проходили хирургическое лечение.

Ранее ученые сообщали, что у 59% пациентов после курса иммунотерапии и операции не осталось признаков опухоли. Теперь исследователи представили результаты почти трехлетнего наблюдения: спустя 33 месяца ни у одного участника не произошло рецидива заболевания.

«То, что спустя почти три года наблюдения ни у одного пациента не возник рецидив, выглядит крайне обнадеживающе и укрепляет нашу уверенность в том, что пембролизумаб — безопасный и очень эффективный способ улучшить результаты лечения пациентов с раком кишечника высокого риска», — заявил руководитель исследования Кай-Кин Шиу из Института рака Университетского колледжа Лондона.

Ученые также разработали персонализированные анализы крови, позволяющие отслеживать наличие опухолевой ДНК в организме. Если ДНК опухоли исчезала из крови после лечения, вероятность длительной ремиссии была значительно выше.

Кроме того, исследователи выяснили, что особенности иммунного профиля опухоли еще до начала терапии могут помочь заранее предсказать эффективность лечения.

Колоректальный рак остается одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний в Великобритании: ежегодно там выявляют около 44 тыс. новых случаев. Особенно важна ранняя диагностика: при первой стадии пятилетняя выживаемость достигает около 90%, тогда как при четвертой стадии — около 10%.

Одним из участников исследования стал 73-летний Кристофер Берстон, у которого рак обнаружили после скрининга. После трех доз иммунотерапии и операции врачи сообщили ему, что опухоль «буквально растаяла». Почти через три года после лечения у него по-прежнему нет признаков заболевания.

Ранее ученые придумали, как «обезоружить» агрессивный рак груди.