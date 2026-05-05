Ученые придумали, как «обезоружить» агрессивный рак груди

Ученые из Онкологического центра имени М. Д. Андерсона при Техасском университете установили, что фермент РНКаза H2 помогает одному из самых агрессивных видов рака груди — тройному негативному — выживать даже под воздействием терапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Речь идет о так называемом репликационном стрессе — состоянии, при котором нарушается копирование ДНК в клетках. Многие противораковые препараты как раз и нацелены на усиление этого стресса, чтобы разрушить опухоль. Однако клетки тройного негативного рака молочной железы научились выживать даже в таких условиях.

Исследователи выяснили, что РНКаза H2 помогает опухолевым клеткам справляться с повреждениями. В норме этот фермент «очищает» ДНК от ошибочно встроенных фрагментов РНК, предотвращая поломки. Но в раковых клетках он фактически становится инструментом защиты, позволяя им выдерживать терапевтическое воздействие.

Более того, ученые обнаружили, что высокий уровень РНКазы H2 связан с худшей выживаемостью пациентов, что указывает на ее важную роль в прогрессировании болезни.

Эксперименты показали: если подавить работу этого фермента — генетически или с помощью препаратов — опухоль теряет способность адаптироваться к стрессу.

«В результате повреждения ДНК накапливаются, рост опухоли замедляется, а иммунная система активнее включается в борьбу. В частности, усиливается сигнал, привлекающий Т-клетки, способные уничтожать раковые клетки», — пояснили ученые.

Также выяснилось, что блокировка РНКазы H2 усиливает действие уже существующих противораковых препаратов, включая ингибиторы ATR и PARP. Это открывает перспективу комбинированной терапии, которая может оказаться более эффективной.

Пока результаты получены на доклиническом этапе, однако ученые считают РНКазу H2 одной из наиболее перспективных мишеней для разработки новых методов лечения. Открытие помогает понять, как опухоль «обходит» терапию — и как можно лишить ее этого преимущества.

