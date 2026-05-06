Зубы кенгуру нарушают законы эволюции, выяснили ученые

moscow_zoo/VK

Несмотря на эволюционный переход на жесткую пищу, зубы кенгуру сохраняют структуру и форму млекопитающих, поедающих мягкую траву. К такому выводу пришли ученые из Университета Флиндерса. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Обычно животные, питающиеся жесткой травой — такие как лошади, зебры и антилопы — имеют высокие, сложные коренные зубы, приспособленные к постоянному износу. Однако кенгуру, несмотря на травяной рацион, обладают совсем другой зубной структурой, больше похожей на зубы животных, питающихся мягкой пищей. Долгое время это противоречие оставалось необъяснимым.

Чтобы разобраться, исследователи изучили ископаемые зубы кенгуру с помощью рентгеновского сканирования. Вместо формы они сосредоточились на толщине эмали — ключевом факторе устойчивости к износу. Оказалось, что у кенгуру эмаль значительно толще, чем у большинства других травоядных.

Это позволяет им компенсировать отсутствие сложной структуры зубов. В отличие от копытных, которые пережевывают пищу движениями челюсти из стороны в сторону, кенгуру разрезают траву вертикальными движениями. Такая механика жевания и привела к другому эволюционному решению: не усложнение формы зуба, а его «усиление» за счет толстой эмали.

Ученые подчеркивают, что это пример альтернативного пути эволюции: при одинаковой задаче — переработке жесткой растительной пищи — разные виды пришли к разным адаптациям.

«Интересно, что аналогичная толстая эмаль обнаружена у древних предков человека — парантропа. Это подтверждает гипотезу о том, что такая особенность служит защитой зубов от износа, а не только для переработки твердой пищи», — отметили исследователи.

По словам ученых, исследование доказывает, что эволюция не всегда следует единому сценарию. Даже в одинаковых условиях разные виды могут находить собственные, неожиданные способы выживания.

