Ученые предупредили о скрытом факторе риска инсульта

Как повышенная, так и пониженная частота сердечных сокращений в состоянии покоя связана с увеличением риска инсульта. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона. Результаты представлены на конференции European Stroke Organisation Conference 2026.

В исследование включили данные о состоянии здоровья 460 тысяч человек из базы UK Biobank, за которыми наблюдали в среднем 14 лет. За время наблюдения было зарегистрировано более 12 тысяч случаев инсульта. Анализ показал, что наименьший риск отмечался при частоте сердечных сокращений от 60 до 69 ударов в минуту.

При отклонении от этого диапазона риск возрастал. У людей с частотой пульса ниже 50 ударов в минуту вероятность инсульта была выше примерно на 25%, а при показателях выше 90 ударов — на 45%. Эта зависимость сохранялась даже после учета сопутствующих факторов, включая гипертонию, диабет и фибрилляцию предсердий.

«Дополнительный анализ показал, что наиболее выраженная связь наблюдается у людей без фибрилляции предсердий. В этой группе частота пульса может выступать как самостоятельный маркер риска», — отметили ученые.

По мнению исследователей, при низком пульсе снижается приток крови к мозгу из-за увеличения фазы расслабления между сердечными сокращениями. Это повышает риск ишемического инсульта — чаще всего его причиной становится закупорка сосуда тромбом.

«Напротив, повышенная частота сердечных сокращений связана как с ишемическим, так и с геморрагическим инсультом и может свидетельствовать об усилении нагрузки на стенки кровеносных сосудов», — уточнили исследователи.

Однако для подтверждения причинно-следственной связи и уточнения механизмов необходимы дальнейшие исследования.

