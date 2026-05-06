Мужчина лишился трети полового члена из-за редкого рака

В Шотландии мужчина перенес удаление части пениса из-за редкой формы онкологического заболевания — рака полового члена. Об этом сообщает BBC Scotland News.

49-летний инженер-строитель из Инвернесса Аластер Манро обратился к врачу после того, как заметил небольшое уплотнение, которое постепенно увеличивалось. По его словам, терапевт уже при первом осмотре предположил онкологическую природу образования, что в дальнейшем подтвердили уролог и последующая биопсия.

Компьютерная томография показала распространение опухолевого процесса. Пациенту была проведена сложная хирургическая операция продолжительностью около семи часов, в ходе которой удалили опухоль и примерно треть органа. Дополнительно были удалены пораженные лимфатические узлы в паховой области из-за риска метастазирования.

Хирургическое лечение сопровождалось реконструкцией с использованием кожного трансплантата, взятого с бедра. Спустя несколько недель пациенту потребовалась повторная операция из-за обнаружения остаточных опухолевых клеток. После этого он прошел курс лучевой терапии, по завершении которого был признан здоровым.

Врачи отмечают, что рак полового члена часто выявляется на поздних стадиях из-за неспецифичных симптомов и позднего обращения пациентов. В ряде случаев первоначально изменения могут ошибочно интерпретироваться как доброкачественные состояния, что задерживает диагностику.

Специалисты указывают, что факторами риска развития заболевания являются курение, ожирение, недостаточная гигиена и инфекция вирусом папилломы человека (ВПЧ). При этом заболевание может возникать у пациентов любого возраста и социального статуса.

Отдельно подчеркивается важность раннего обращения за медицинской помощью при появлении любых изменений в области половых органов, включая уплотнения, кровотечения или нарушения функции. По словам врачей, своевременная диагностика существенно повышает эффективность лечения и снижает объем хирургического вмешательства.

