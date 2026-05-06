Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Наука

Обильные месячные могут указывать на новообразование в матке, предупредила врач

Врач Димитрова: миома матки может проявляться обильными менструациями
Chay_Tee/Shutterstock/FOTODOM

Миома матки — это доброкачественное образование, которое формируется из мышечных клеток матки. Часто заболевание может проявляться обильными или болезненными менструациями, ухудшением общего самочувствия, снижением уровня энергии и другими неспецифическими симптомами, – рассказала «Газете.Ru» врач-акушер-гинеколог Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева (Москва) Валентина Димитрова.

«Если говорить простыми словами, миома матки — это доброкачественное образование, которое формируется из мышечных клеток матки. Это не рак и в подавляющем большинстве случаев никогда им не становится. С миомой сталкиваются до 70 процентов женщин репродуктивного возраста, чаще всего — после 30 лет, но сегодня ее все чаще выявляют и у более молодых пациенток. Одной причины появления миомы не существует. Обычно речь идет о сочетании факторов: это могут быть гормональные колебания, наследственная предрасположенность, хронические воспалительные процессы, частые внутриматочные вмешательства и длительный стресс. Внимательное отношение к себе, регулярные осмотры, забота как о физическом, так и ментальном состоянии — все это действительно играет большую роль», — объяснила врач.

Одна из особенностей миомы — она может никак себя не проявлять и долгое время расти бессимптомно. Нет болей, нет кровотечений, самочувствие отличное, а узлы нередко обнаруживаются случайно — во время планового УЗИ или диспансеризации.

«Иногда миома все же подаёт сигналы, которые нельзя игнорировать. Поводом обратиться к врачу становятся обильные или болезненные менструации, кровянистые выделения вне цикла, тянущие боли или ощущение, будто что-то давит внизу живота, снижение уровня гемоглобина, проблемы с мочеиспусканием, а также сложности с наступлением или вынашиванием беременности», — рассказала доктор.

Если узел маленького размера, не увеличивается и не влияет на качество жизни, врач может рекомендовать тактику наблюдения с регулярным мониторингом. Лечение становится необходимым, если миома активно растет, достигает крупных размеров, вызывает анемию из-за кровопотерь, проблемы в работе соседних органов или мешает наступлению беременности.

«Решение всегда принимается индивидуально — с учетом возраста, репродуктивных планов и общего состояния здоровья женщины. Полностью, на 100%, предупредить развитие миомы невозможно, но снизить риски помогает регулярное наблюдение у гинеколога, прохождение диспансеризации, внимательное отношение к своему телу, снижение уровня стресса и осознанное планирование беременности», — заключила Димитрова.

Ранее врач Хлынова сообщила, что боли при месячных, не снимаемые обезболивающими, требуют обращения к специалисту.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!