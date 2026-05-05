Врачи назвали вредный для маленьких детей «полезный» напиток

Замена коровьего молока растительными аналогами в рационе маленьких детей может повышать риск сахарного диабета, ожирения и кариеса. К такому выводу пришли ученые Национальной службы здравоохранения Великобритании в составе научного коллектива. Результаты исследования опубликованы в Journal of the BSACI.

Авторы работы проанализировали состав популярных напитков на основе овса и сои и пришли к выводу, что многие из них содержат значительное количество добавленного сахара и при этом не обеспечивают необходимого уровня ключевых питательных веществ. Даже в обогащенных вариантах усвоение кальция и витамина B12 у детей может быть недостаточным.

По данным исследования, в одном стакане соевого напитка объемом около 350 мл может содержаться до 30 г сахара, а в овсяном — около 21 г. Это существенно превышает рекомендуемую норму для детей в возрасте двух–трех лет, которая составляет около 14 г добавленного сахара в сутки. Дополнительные данные показывают, что при регулярном употреблении таких напитков дети могут получать более 480 г лишнего сахара в месяц.

Комментируя результаты исследования, британские врачи, стоматологи и диетологи посоветовали исключить растительные напитки из рациона детей младше пяти лет. Эксперты предупреждают, что регулярное употребление таких продуктов может повышать риск ожирения, кариеса и дефицита питательных веществ.

Детский аллерголог в интервью Daily Mail Роберт Бойл отметил, что в клинической практике все чаще встречаются дети с серьезными стоматологическими проблемами, связанными с высоким потреблением сахара, в том числе из растительных напитков. По его словам, родителей вводят в заблуждение заявления о пользе таких продуктов.

