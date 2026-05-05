Ученые рассказали, что летом городская пыль в Москве содержит кадмий и свинец

Ученые Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) в ходе геоэкологического исследования пришли к выводу, что городская пыль в Москве вреднее всего летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

«Наибольшая степень загрязнения и наиболее высокий потенциальный экологический риск характерны для летней городской пыли Москвы, за которой следуют осенняя и весенняя пыль», — говорится в сообщении.

Ученые отбирали образцы городской пыли весной, летом и осенью. Весной в пыли были обнаружены сера, кальций и вольфрам. Летом исследователи нашли в пыли кадмий, свинец, висмут, медь и сурьму, а осенью — медь, висмут, сурьму, а также молибден и цинк.

Отмечается, что уровень загрязнения пыли зависит от изменения антропогенной нагрузки мегаполиса на окружающую среду.

Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории геохимии наночастиц ГЕОХИ РАН Александр Иванеев, вне зависимости от сезона в пыли выявлены «потенциальные канцерогенные риски для всех возрастных групп населения».

В ноябре 2025 года доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА РФ, президент АДАИР Юрий Смолкин рассказал, что спровоцировать обострение астмы у детей в зимний период могут бытовая пыль и повышенная влажность.

По его словам, в стенах дома основными источниками аллергенов являются пылевые клещи, частицы бытовой химии и шерсть питомцев. Врач объяснил, что поддерживать комфортный микроклимат в помещении удастся с помощь регулярного проветривания, использования очистителей воздуха и контроля влажности.

Уличный холодный воздух может стать причиной усиленного кашля и бронохспазма, отметил эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности зимней пыли.

 
