В России жалуются на дефицит двух лекарств для лечения рака

«Известия»: в аптеках 80 регионов России нет двух препаратов для лечения рака

Онкологические пациенты в России массово жалуются на дефицит препаратов метотрексат и этопозид. Об этом «Известиям» рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ, президент ассоциации «Здравствуй!» Ирина Боровова.

По ее словам, обращения поступают со всей страны — от Калининграда до Камчатки. Если раньше проблемы носили точечный характер и находились решения, то сейчас ситуация приобрела масштабный характер.

Педиатр-онколог Алексей Масчан отметил, что метотрексат и этопозид являются ключевыми препаратами для химиотерапии при ряде опухолевых заболеваний у детей. По его оценке, их дефицит может нарушить протоколы лечения и привести к ухудшению отдаленных результатов, которые могут проявиться через пять–семь лет.

В Росздравнадзор сообщили, что остатки препаратов сосредоточены в больницах. По данным ведомства, запасы метотрексата превышают 2,4 млн упаковок, а этопозида — более 135 тыс.

В то же время аналитические компании фиксируют снижение закупок. По данным Headway Company, в 2024 году государственные больницы приобрели 4 млн упаковок метотрексата, а в 2025 году — 3 млн. Закупки этопозида также сократились: с 287 тыс. до 198 тыс. упаковок.

Ранее Росздравнадзор сообщал о дефиците препарата флудрокортизон для пациентов с дисфункцией надпочечников.