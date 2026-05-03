Россиянам объяснили, как заметить в небе звездопад Майские Аквариды

В России ночью 3 мая можно увидеть звездопад Майские Аквариды
Ночью 3 мая в России можно будет увидеть звездопад Майские Аквариды, передает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Там уточнили, что максимум метеорного потока обычно выпадает на начало мая. В этом году он будет продолжаться с 3 по 10 мая.

«В это время можно наблюдать 30 и более метеоров в час. Майские Аквариды — красивый поток. Его метеоры быстрые и яркие, оставляющие длинные следы», — рассказали в планетарии.

В его пресс-службе добавили, что лучше всего звездопад будет виден из Южного полушария. Однако россияне тоже смогут заметить метеорный поток — если в предрассветные часы вдали от городских огней посмотрят в сторону юго-восточного горизонта.

В апреле москвичи заметили «розовую» Луну над городом. Это полнолуние, название которого связано с тем, что в этот период спутник Земли некоторое время кажется розоватым. В 2026 году в небе можно будет наблюдать и «голубую» Луну. Ее ожидают 31 мая.

Ранее ученые рассказали, когда ждать «парад планет» у Солнца.

 
