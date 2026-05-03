Врач предупредил об опасности «разгрузочных» диет после майских праздников

Врач Белоусов: после майских застолий нельзя садиться на кефирную диету
После майских застолий с жареным мясом разгрузочные дни на кефире и воде могут замедлить регенерацию слизистой желудочно-кишечного тракта. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук Евгений Белоусов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

По словам эксперта, уксус, горчица и перец в маринадах раздражают слизистую, а продукты горения на углях временно угнетают моторику кишечника. Алкоголь и нерегулярное питание нарушают состав микробиома – сообщества бактерий, отвечающих за синтез витаминов, защиту от патогенов и нормальное всасывание. В совокупности с избытком белка это приводит к тяжести в животе, изжоге и нарушениям стула.

«В подавляющем большинстве случаев ЖКТ восстанавливается за пять-семь дней. В первые три дня необходимо пить 1,8–2 литра жидкости: чистую воду, слабый зеленый чай, отвар шиповника, соки без сахара. Кофе, газировка, алкоголь и пакетированные соки под запретом», – уточнил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Основу рациона должны составлять термически обработанные овощи, разваренные крупы, нежирная рыба, паровые тефтели из индейки или куриной грудки. Хлеб можно употреблять только в подсушенном виде, а молочные продукты — в минимальном объеме. Последний прием пищи нужно заканчивать за три часа до сна.

На четвертый-седьмой день после застолья эксперт рекомендует постепенно возвращать привычные продукты: по одному в день, отслеживая реакцию. Параллельно следует вводить псиллиум (шелуху семян подорожника блошного) и печеные яблоки, — они богаты растворимой клетчаткой, которая служит пищей для полезных бактерий и мягко регулирует стул.

Медик также призывает избегать концепции «детокса»: печень и почки обезвреживают токсины непрерывно, а агрессивные очистительные чаи, клизмы или голодание лишь повреждают слизистую и истощают запасы электролитов.

«Разгрузочные дни на кефире или воде также могут провоцировать спазмы желудочно-кишечного тракта и замедлять регенерацию эпителия», – заключил Белоусов.

Ранее ученые выяснили, что одно застолье с алкоголем может повысить тревожность на год.

 
