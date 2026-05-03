Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Назван простой способ без таблеток справиться с легкой формой депрессии

Врач Павлова: уход за растениями помогает в борьбе с легкой формой депрессии
Premreuthai/Shutterstock/FOTODOM

Уход за растениями в целях отдыха и восстановления эмоционального состояния будет эффективен для людей с тревожностью, хроническим стрессом и легкой формой депрессии, рассказала «Газете.Ru» медицинский психолог Центра ментального здоровья София Павлова.

Сразу важно отметить, что при диагнозе депрессия любые методы саморегуляции эффективны в комплексе с профессиональной индивидуально подобранной терапией. Инструменты успокоения (арт-терапия, уход за растениями и другие) могут поддерживать стабильное эмоциональное состояние, однако упор лучше делать на сессии со специалистами.

«Уход за растениями в целях отдыха и восстановления эмоционального состояния будет эффективен для людей с тревожностью и хроническим стрессом, — для них это безопасное и доступное хобби для снижения фонового негатива. Также при легкой апатии наблюдение за ростом и развитием растений может вернуть интерес к жизни и дать необходимое ощущение продуктивности. Помимо этого, уход за цветами поможет перезагрузить мозг после напряженного дня, что очень важно людям, которые занимаются активной умственной деятельностью и общением», — объяснила специалист.

Однако Павлова подчеркнула: не всем подходит уход за растениями для борьбы с проявлениями тревоги и депрессии.

«Важно знать себя и свои особенности, чтобы понимать, какой метод подойдет. Помочь в этом может профильный специалист. Меньшей эффективностью забота о растениях обладает среди пациентов с депрессией из-за нехватки сил на другие, более важные бытовые задачи. Перфекционисты, склонные к повышенному контролю, могут усугубить свое чувство вины и недостаточной правильности. Чтобы уход за растениями приносил радость и пользу, а не превращался в еще одну обязанность, стоит придерживаться простых правил. Выбирайте более простые для ухода растения, которые не требуют постоянного строгого контроля и особых правил выращивания, выделите 15–20 минут в день или несколько раз в неделю на общение с растениями, и не корите себя за неудачи: если растение погибло — это не катастрофа», — заключила специалист.

Если вы чувствуете, что тревога, апатия или подавленное состояние мешают вам жить, и методы самопомощи не помогают, нужно обратиться к специалистам. В Москве такую поддержку оказывают Центры ментального здоровья (ЦМЗ).

Ранее агрономы давали советы по защите рассады от болезни «черная ножка» с помощью древесной золы.

 
Теперь вы знаете
Да пребудет с вами Cила. 5 причин, почему май по праву считается месяцем фанатов «Звездных войн»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!