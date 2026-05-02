Ученый предупредил о риске рекордной жары и засухи в Турции

В Турции в 2026 году сохраняется вероятность аномальной жары и полной засухи на фоне изменения климата. Об этом сообщил газете Milliyet профессор Университета Богазичи Мурат Тюркеш.

По оценке ученого, температура воздуха в нескольких регионах может превысить норму, не исключены и новые рекорды. Наиболее высокие показатели ожидаются во внутренних континентальных районах страны — в центральной, юго-западной и юго-восточной Анатолии.

Тюркеш отметил, что рост температур сопровождается снижением количества осадков в осенне-зимний период. В сочетании с усилением испарения это ведет к обострению засухи.

Он предупредил, что в стране могут сформироваться условия полной засухи, которых до этого не наблюдалось. По его прогнозу, если текущие климатические тенденции сохранятся, к 2040-м годам в некоторых регионах Турции возможны условия, близкие к пустынным, аналогичные климату северной Сирии.

Эксперт также указал, что повышение температуры увеличивает риск лесных пожаров и создает дополнительную нагрузку на водные ресурсы и сельское хозяйство. Усиление и учащение тепловых волн, по его словам, может привести к дефициту воды и угрозам продовольственной безопасности.

Тюркеш призвал разрабатывать комплексные меры по управлению водными ресурсами, борьбе с засухой и повышению устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям.

Ранее были названы два типа напитков, которые нельзя пить в жару.