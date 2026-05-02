Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученый предупредил о риске рекордной жары и засухи в Турции

Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

В Турции в 2026 году сохраняется вероятность аномальной жары и полной засухи на фоне изменения климата. Об этом сообщил газете Milliyet профессор Университета Богазичи Мурат Тюркеш.

По оценке ученого, температура воздуха в нескольких регионах может превысить норму, не исключены и новые рекорды. Наиболее высокие показатели ожидаются во внутренних континентальных районах страны — в центральной, юго-западной и юго-восточной Анатолии.

Тюркеш отметил, что рост температур сопровождается снижением количества осадков в осенне-зимний период. В сочетании с усилением испарения это ведет к обострению засухи.

Он предупредил, что в стране могут сформироваться условия полной засухи, которых до этого не наблюдалось. По его прогнозу, если текущие климатические тенденции сохранятся, к 2040-м годам в некоторых регионах Турции возможны условия, близкие к пустынным, аналогичные климату северной Сирии.

Эксперт также указал, что повышение температуры увеличивает риск лесных пожаров и создает дополнительную нагрузку на водные ресурсы и сельское хозяйство. Усиление и учащение тепловых волн, по его словам, может привести к дефициту воды и угрозам продовольственной безопасности.

Тюркеш призвал разрабатывать комплексные меры по управлению водными ресурсами, борьбе с засухой и повышению устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!