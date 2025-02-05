Металлоискатели обнаружили клад монет, датируемых библейскими временами

В Нидерландах обнаружен уникальный клад монет времен Римской империи и библейских времен, пишет Fox News.

Двое энтузиастов с металлоискателями, Герт-Ян Месселар и Райнир Кёлинк, сделали уникальное археологическое открытие в городе Бунник, провинция Утрехт. Они обнаружили тайник с 404 серебряными и золотыми монетами, относящимися к библейским временам и эпохе Римской империи. Об этом сообщило Агентство культурного наследия Нидерландов (RCE) в пресс-релизе от 27 января.

В кладе было 42 британские монеты, известные как «статеры», отчеканенные между 5 годом до н. э. и 43 годом н. э. На них изображено имя Кунобелина, британского короля, правившего в этот период. Также найдено 288 римских монет, датируемых 200 годом до н. э. — 47 годом н. э., включая 72 золотые монеты (aurei).

Эксперты предполагают, что монеты были привезены в Нидерланды римскими солдатами, участвовавшими в завоевании Британских островов.

«Римские монеты, вероятно, использовались для оплаты, а британские — как военная добыча», — пояснили они.

Это открытие имеет огромное историческое значение, так как подтверждает роль Нижнегерманского лимеса — границы Римской империи, проходившей через современные Нидерланды, — в римском завоевании Британии. Подобный клад, сочетающий римские и британские монеты, впервые обнаружен на территории континентальной Европы.

«Это не только крупнейшая находка такого рода в Утрехте, но и уникальное свидетельство исторических связей между Римской империей и Британией», — отметили в специалисты.

Монеты уже переданы в распоряжение голландского правительства, но только сейчас стали доступны для публичного ознакомления. Археологи и историки продолжают изучать находку, чтобы раскрыть новые детали о жизни и военных кампаниях того времени.

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