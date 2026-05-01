Найден новый естественный механизм защиты от рака

Иммунные клетки способны «передавать» друг другу и опухолям особые фрагменты ДНК, усиливая свою способность к распознаванию и уничтожению рака. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра Вейля Корнелла. Открытие описано в статье в журнале Cancer Cell.

Ученые обнаружили, что активированные Т-клетки — ключевые участники иммунного ответа — выделяют внеклеточные везикулы. Это микроскопические мембранные «капсулы», которые клетки используют для передачи сигналов. Внутри таких везикул содержатся фрагменты ДНК, способные проникать в другие клетки.

Эксперименты показали, что эти ДНК-содержащие везикулы поглощаются как другими иммунными клетками, так и самими опухолевыми клетками. Попадая внутрь, они усиливают процесс презентации антигенов — механизма, с помощью которого иммунная система распознает угрозу. В результате опухоли становятся «видимыми» для иммунитета, который начинает активнее их атаковать.

В норме раковые клетки стремятся скрыться от иммунного надзора, подавляя этот процесс. Однако обнаруженный механизм фактически обращает ситуацию вспять: везикулы восстанавливают способность иммунной системы распознавать опухоль.

В доклинических экспериментах на животных введение таких везикул приводило к замедлению роста опухолей и усиленному проникновению в них иммунных клеток. Эффект наблюдался при нескольких типах рака, включая глиобластому, рак поджелудочной железы и трижды негативный рак молочной железы — формы, которые обычно слабо реагируют на иммунотерапию.

Исследователи также выяснили, что ДНК в составе везикул не случайна: она обогащена генами, связанными с иммунной функцией. Кроме того, на поверхности везикул присутствует фермент, который помогает доставлять этот генетический материал прямо в ядро клеток, где он может временно активироваться.

По словам авторов, открытие указывает на существование естественной «петли усиления» иммунного ответа: Т-клетки не только атакуют опухоль напрямую, но и усиливают работу всей иммунной системы через передачу генетических сигналов.

В настоящее время команда работает над созданием новых терапевтических подходов на основе этого механизма. Предполагается, что такие везикулы можно будет использовать как самостоятельное лечение или в сочетании с уже существующими методами иммунотерапии.

