Ученые выяснили, у кого витамин D снижает риск развития диабета

У носителей определенной комбинации вариантов генов ApaI, BsmI и FokI прием добавок с витамином D снижает риск развития сахарного диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые Центра исследований питания человека в США (Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging, HNRCA). Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В работу включили данные около двух тысяч человек с преддиабетом. В рамках генетического исследования ассоциаций у участников изучили полиморфизмы (варианты) комплекса генов рецептора витамина D (VDR) — ApaI, BsmI и FokI. Эти варианты определяют, насколько эффективно клетки организма реагируют на это вещество.

В общей выборке прием витамина D не продемонстрировал статистически значимого снижения риска диабета. Однако стратифицированный анализ показал, что у носителей определенных комбинаций полиморфизмов VDR риск развития заболевания снижался примерно на 19% при приеме высоких доз вещества.

«Дополнительно установлено, что при достижении и поддержании уровня 25-гидроксивитамина D (25[OH]D) в сыворотке крови на уровне 40 нанограмм на миллилитр риск диабета был ниже по сравнению со значениями в диапазоне 20-30 нанограмм на миллилитр. Такой эффект был выражен именно в генетически чувствительной подгруппе», – уточнили ученые.

Предполагается, что различия связаны с функциональной активностью рецептора: у носителей «чувствительных» вариантов VDR витамин D эффективнее влияет на метаболизм глюкозы, включая регуляцию секреции инсулина β-клетками поджелудочной железы. У других генотипов этот механизм выражен слабее, что объясняет отсутствие эффекта.

Авторы подчеркивают, что результаты поддерживают концепцию персонализированной профилактики, при которой назначение витамина D может зависеть от генотипа пациента. При этом они предупреждают, что прием высоких доз витамина D требует медицинского контроля из-за риска гипервитаминоза.

