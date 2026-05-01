Найден древний генетический механизм, сохраняющийся 120 миллионов лет

PLoS: бабочки и мотыльки наследуют одни и те же гены со времен динозавров
Ученые из Йоркского университета и Института Уэллкома Сэнгера выяснили, что у бабочек и мотыльков, разделившихся в эволюции более 120 миллионов лет назад, формирование одинаковых защитных окрашиваний крыльев контролируется одними и теми же генами. Результаты опубликованы в журнале PLoS Biology.

Исследователи изучили несколько видов тропических чешуекрылых из Южной Америки, которые, несмотря на дальнее родство, обладают схожими яркими узорами на крыльях. Эти рисунки выполняют защитную функцию: они сигнализируют хищникам о токсичности насекомых и снижают вероятность нападения.

Анализ показал, что ключевую роль в формировании предупреждающих окрашиваний во всех изученных линиях играют два гена — ivory и optix. При этом различия в рисунке крыльев связаны не с изменениями самих генов, а с работой регуляторных участков ДНК, которые управляют их включением в процессе развития.

Ученые отметили, что в разных эволюционных линиях использовались схожие «генетические переключатели», определяющие, где и когда активируются эти гены. В одном из случаев у дневного мотылька даже обнаружена хромосомная инверсия — перестройка участка ДНК, позволяющая достичь аналогичного эффекта в окраске крыльев.

По словам авторов работы, полученные данные показывают, что конвергентная эволюция — появление сходных признаков у неродственных видов — может опираться на ограниченный и устойчивый набор генетических механизмов. Это делает эволюционные изменения в некоторых случаях более предсказуемыми, чем считалось ранее.

Ранее генетик рассказал, что наследуемость продолжительности жизни может достигать 50%.

 
