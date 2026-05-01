Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученый рассказал, как избежать гибели первой рассады

ПНИПУ: двухнедельное закаливание снижает риск гибели рассады в огороде
Pixabay

При подготовке к переносу рассады в открытый грунт важно следить за толщиной стебля и количеством листьев — в среднем на молодых растениях их должно быть не менее пяти-десяти. Также рекомендуется заранее «закалять» растения, приучая их к уличному солнечному свету, ветру, холоду. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

«У готовой рассады должен быть крепкий стебель и развитые листья: от пяти до восьми у томатов, от шести до десяти у перцев. Важно также, чтобы установилась стабильная температура: для теплолюбивых культур — не ниже +15°C днем и +10°C ночью, а почва прогрелась минимум до +15°C», — советует эксперт.

Ключевым этапом подготовки является закаливание за 7-14 дней до пересадки. Первый этап эксперт советует проводить прямо в помещении: на два-три часа в день стоит приоткрывать форточку рядом с местом, где стоит рассада, но избегать сквозняков. Температура при этом не должна опускаться ниже +10…+12 °C.

Затем растения постепенно выносят на балкон или улицу, ежедневно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Без этой процедуры даже самые крепкие культуры, оказавшись в грунте, испытают сильнейший стресс, остановятся в росте и станут «легкой добычей» для болезней.

«Первый сеанс должен длиться не более одного-двух часов. Когда рассада сможет проводить на открытом воздухе в затенении целый день, пора приучать ее к прямым солнечным лучам: выставлять на утреннее солнце на 30-60 минут. За два-три дня до высадки растения уже можно держать на улице круглосуточно, если не ожидается заморозков», — делится ученый ПНИПУ.

За три-четыре дня до высадки эксперт советует сократить полив — это стимулирует корни активнее расти вглубь в поисках влаги, формируя мощную корневую систему. За два-три дня свести количество поступающей воды к минимуму: легкая засуха укрепит ткани и поможет легче перенести стресс.

«А вот за день, наоборот, обильно полить растения — это нужно, чтобы земляной ком хорошо пропитался влагой, тогда при пересадке он не рассыплется и сохранит все мелкие корешки. Заодно за неделю нужно подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями — они укрепят корневую систему и повысят выносливость», — заключил ученый.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!