Ученый рассказал, как избежать гибели первой рассады

При подготовке к переносу рассады в открытый грунт важно следить за толщиной стебля и количеством листьев — в среднем на молодых растениях их должно быть не менее пяти-десяти. Также рекомендуется заранее «закалять» растения, приучая их к уличному солнечному свету, ветру, холоду. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

«У готовой рассады должен быть крепкий стебель и развитые листья: от пяти до восьми у томатов, от шести до десяти у перцев. Важно также, чтобы установилась стабильная температура: для теплолюбивых культур — не ниже +15°C днем и +10°C ночью, а почва прогрелась минимум до +15°C», — советует эксперт.

Ключевым этапом подготовки является закаливание за 7-14 дней до пересадки. Первый этап эксперт советует проводить прямо в помещении: на два-три часа в день стоит приоткрывать форточку рядом с местом, где стоит рассада, но избегать сквозняков. Температура при этом не должна опускаться ниже +10…+12 °C.

Затем растения постепенно выносят на балкон или улицу, ежедневно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Без этой процедуры даже самые крепкие культуры, оказавшись в грунте, испытают сильнейший стресс, остановятся в росте и станут «легкой добычей» для болезней.

«Первый сеанс должен длиться не более одного-двух часов. Когда рассада сможет проводить на открытом воздухе в затенении целый день, пора приучать ее к прямым солнечным лучам: выставлять на утреннее солнце на 30-60 минут. За два-три дня до высадки растения уже можно держать на улице круглосуточно, если не ожидается заморозков», — делится ученый ПНИПУ.

За три-четыре дня до высадки эксперт советует сократить полив — это стимулирует корни активнее расти вглубь в поисках влаги, формируя мощную корневую систему. За два-три дня свести количество поступающей воды к минимуму: легкая засуха укрепит ткани и поможет легче перенести стресс.

«А вот за день, наоборот, обильно полить растения — это нужно, чтобы земляной ком хорошо пропитался влагой, тогда при пересадке он не рассыплется и сохранит все мелкие корешки. Заодно за неделю нужно подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями — они укрепят корневую систему и повысят выносливость», — заключил ученый.

Ранее агроном рассказала, какие огурцы, помидоры, цветы, капуста и морковь растут быстрее всего.