Развеян миф о «примитивности» мозга неандертальцев

Различия в объеме мозга между неандертальцами и современными людьми оказались значительно меньше, чем считалось ранее. К такому выводу пришла международная группа антропологов. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые проанализировали нейроанатомические данные и сравнили их с вариациями внутри популяций современных людей. Для этого использовались снимки мозга людей из разных регионов, в том числе США и Китая. Оказалось, что различия в объеме и структуре мозга между современными популяциями могут быть даже более выраженными, чем между Homo sapiens и неандертальцами.

Авторы подчеркивают, что сами по себе такие различия не свидетельствуют о когнитивных преимуществах. Анализ существующих научных данных показал, что связь между анатомией мозга и интеллектуальными способностями у современных людей либо крайне слабая, либо вовсе отсутствует. Следовательно, аналогичные различия между неандертальцами и современными людьми также не могут служить доказательством их «примитивности».

Исторически представление о неандертальцах как о менее развитых существах восходит к XIX веку, когда немецкий анатом Герман Шаафгаузен впервые описал найденный в долине Неандерталь череп с необычной формой. Тогда ученые предположили, что он принадлежал человеку «низкой стадии развития». Однако современные данные опровергают этот взгляд.

Археологические находки показывают, что неандертальцы обладали сложным поведением: они изготавливали орудия труда, использовали огонь, создавали клеящие и водоотталкивающие вещества, шили одежду и, вероятно, создавали символические изображения. Кроме того, есть косвенные данные, указывающие на возможную способность к речи.

Исследователи отмечают, что исчезновение неандертальцев вряд ли связано с преимуществами мозга современных людей. Более того, генетические данные свидетельствуют о том, что эти группы длительное время скрещивались, и часть неандертальского наследия сохраняется у современных людей.

