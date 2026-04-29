Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Развеян миф о «примитивности» мозга неандертальцев

PNAS: разница в объеме мозга неандертальцев и современных людей мала
Efrat Bakshitz

Различия в объеме мозга между неандертальцами и современными людьми оказались значительно меньше, чем считалось ранее. К такому выводу пришла международная группа антропологов. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые проанализировали нейроанатомические данные и сравнили их с вариациями внутри популяций современных людей. Для этого использовались снимки мозга людей из разных регионов, в том числе США и Китая. Оказалось, что различия в объеме и структуре мозга между современными популяциями могут быть даже более выраженными, чем между Homo sapiens и неандертальцами.

Авторы подчеркивают, что сами по себе такие различия не свидетельствуют о когнитивных преимуществах. Анализ существующих научных данных показал, что связь между анатомией мозга и интеллектуальными способностями у современных людей либо крайне слабая, либо вовсе отсутствует. Следовательно, аналогичные различия между неандертальцами и современными людьми также не могут служить доказательством их «примитивности».

Исторически представление о неандертальцах как о менее развитых существах восходит к XIX веку, когда немецкий анатом Герман Шаафгаузен впервые описал найденный в долине Неандерталь череп с необычной формой. Тогда ученые предположили, что он принадлежал человеку «низкой стадии развития». Однако современные данные опровергают этот взгляд.

Археологические находки показывают, что неандертальцы обладали сложным поведением: они изготавливали орудия труда, использовали огонь, создавали клеящие и водоотталкивающие вещества, шили одежду и, вероятно, создавали символические изображения. Кроме того, есть косвенные данные, указывающие на возможную способность к речи.

Исследователи отмечают, что исчезновение неандертальцев вряд ли связано с преимуществами мозга современных людей. Более того, генетические данные свидетельствуют о том, что эти группы длительное время скрещивались, и часть неандертальского наследия сохраняется у современных людей.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!