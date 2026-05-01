Психолог рассказала, как нужно делать домашнее задание с ребенком на выходных

Психолог Неделяева: есть три приема заставить ребенка сделать домашку на выходных
Если домашняя работа во время рабочей недели кажется детям нормой, то выполнять ее на выходных дети часто не хотят. Есть три способа заставить ребенка спокойно выполнить домашнюю работу, не испортив себе и ему выходные, рассказала «Газете.Ru» психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Екатерина Наделяева.

«Вместо давления лучше пытаться договориться с ребенком и предложить ему понятную структуру занятий. Прием первый: начните с выполнения легких заданий и попробуйте разделить задания на части по 25–50 минут, после каждого блока делайте перерыв 10–15 минут. Во время перерыва предложите ребенку встать, размяться, пройтись, сделать пару упражнений — это поможет ему восстановить концентрацию. Прием второй: не командуйте «садись сейчас». Спросите: «Когда удобнее? В пятницу, субботу или воскресенье?». Ребенок выбирает сам. Это его зона ответственности. Вы только ставите рамку: «сделать нужно. Когда — решаешь ты». Договорились: теперь это не ваша зона ответственности, а его план. И он за него отвечает», — рассказала психолог.

Прием третий: хвалить не за пятерку, а за попытку. По словам специалиста, это самый важный пункт.

«Педагоги давно выяснили: если хвалить только за отличный результат, ребенок начинает бояться ошибок. Боится ошибиться — перестает пробовать. А если хвалить за то, что он сел, пытался, искал, не сдался — даже если получилось криво, — учеба становится безопасным приключением. И, наконец. «Молодец, что сам разобрался». «Круто, что не бросил, когда было трудно». Эти фразы сработают лучше любых пятерок. Потому что они про уважение к процессу, который важнее финала», — рассказала психолог.

По словам Наделяевой, домашнее задание — инструмент, через который формируются навыки планирования, саморегуляции и устойчивость к трудностям.

«Поддержка взрослого — это не бесконечный контроль «сделал/не сделал», а понятные правила, выбор и уважение к приложенным усилиям. Это то, с чем ребенок пойдет по жизни дальше. А ваши любовь, поддержка, терпение и понимание — это то, что нужно школьнику для успешной учебы», — заключила психолог.

Ранее специалисты предупреждали, что похвала только за идеальные результаты может сформировать у детей «синдром отличника».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!