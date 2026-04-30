В популярном виде чая нашли полезное для кишечника вещество

Ученые из Чжэцзянского университета (Китая) выяснили, что соединение теабраунин в составе чая пуэр может защищать кишечник от воспаления и помогать восстанавливать защитные функции его слизистой оболочки. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Теабраунин представляет собой соединение, формирующееся в процессе ферментации пуэра — длительного микробиологического «созревания» чайного сырья, в ходе которого образуются биологически активные вещества.

В эксперименте на мышах с индуцированной моделью язвенного колита — хронического воспалительного заболевания кишечника — применение теабраунина приводило к снижению выраженности повреждений слизистой оболочки, уменьшению потери массы тела и общему улучшению состояния животных.

Исследователи связывают этот эффект с восстановлением барьерной функции кишечника — способности его слизистой оболочки предотвращать проникновение патогенов и токсинов. В частности, было показано, что теабраунин активирует клетки, вырабатывающие слизь, которая формирует защитный слой на поверхности кишечной стенки.

Дополнительно вещество оказывало влияние на кишечную микробиоту — совокупность микроорганизмов, играющих ключевую роль в обмене веществ и иммунной защите. Под его воздействием увеличивалась доля бактерий, ассоциированных с нормальным функционированием кишечника, и снижалась численность микроорганизмов, связанных с воспалительными процессами.

По оценке ученых, теабраунин может рассматриваться как перспективный компонент функционального питания для людей. Однако исследование носит доклинический характер, и для подтверждения эффективности у человека необходимы дальнейшие эксперименты.

