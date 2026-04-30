Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин, выяснили ученые

Yara Nardi/Reuters

При приближении женщин городские птицы решают отдалиться на безопасное расстояние раньше, чем при приближении мужчин. К такому выводу пришла международная группа биологов. Результаты исследования опубликованы в журнале People and Nature (PN).

В ходе работы ученые изучали так называемую дистанцию вспугивания — расстояние, которое птица считает достаточным для отдаления при приближении человека. Эксперимент проводился в пяти европейских странах: Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании. В нем участвовали мужчины и женщины одинакового роста, одетые схожим образом. Им предлагалось медленно двигаться по прямой линии в сторону птиц в городских парках и зеленых зонах.

Анализ показал, что во всех случаях птицы раньше реагировали на приближение женщин. В среднем пернатые позволяли мужчинам подойти примерно на один метр ближе, прежде чем улететь. Эта закономерность оказалась устойчивой и проявлялась у всех 37 изученных видов. Всего ученые провели 2701 измерение.

Причины такого поведения пока остаются неясными. Исследователи предполагают, что роль могут играть различия в запахах, особенностях движений или других поведенческих сигналах, которые птицы способны улавливать. Однако эти объяснения требуют дополнительной проверки.

Авторы подчеркивают, что полученные данные важны для понимания взаимодействия дикой природы с человеком в городской среде. В дальнейшем ученые планируют подробнее изучить факторы, влияющие на реакцию птиц, чтобы точнее объяснить выявленные различия.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!