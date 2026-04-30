Городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин, выяснили ученые

При приближении женщин городские птицы решают отдалиться на безопасное расстояние раньше, чем при приближении мужчин. К такому выводу пришла международная группа биологов. Результаты исследования опубликованы в журнале People and Nature (PN).

В ходе работы ученые изучали так называемую дистанцию вспугивания — расстояние, которое птица считает достаточным для отдаления при приближении человека. Эксперимент проводился в пяти европейских странах: Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании. В нем участвовали мужчины и женщины одинакового роста, одетые схожим образом. Им предлагалось медленно двигаться по прямой линии в сторону птиц в городских парках и зеленых зонах.

Анализ показал, что во всех случаях птицы раньше реагировали на приближение женщин. В среднем пернатые позволяли мужчинам подойти примерно на один метр ближе, прежде чем улететь. Эта закономерность оказалась устойчивой и проявлялась у всех 37 изученных видов. Всего ученые провели 2701 измерение.

Причины такого поведения пока остаются неясными. Исследователи предполагают, что роль могут играть различия в запахах, особенностях движений или других поведенческих сигналах, которые птицы способны улавливать. Однако эти объяснения требуют дополнительной проверки.

Авторы подчеркивают, что полученные данные важны для понимания взаимодействия дикой природы с человеком в городской среде. В дальнейшем ученые планируют подробнее изучить факторы, влияющие на реакцию птиц, чтобы точнее объяснить выявленные различия.

Ранее ученых удивила неожиданная связь птиц с космосом