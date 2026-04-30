Оказалось, что слива может снимать воспаление в организме из-за ибупрофена в составе

Исследователи Томского государственного университета и ВИР им. Вавилова изучили четыре сорта сливы, выращенные на Дальнем Востоке, и нашли более 70 полезных соединений, которые можно использовать в медицине. Впервые в плодах обнаружены восемь биологически активных веществ, в том числе ибупрофен и флоретин. Об этом «Газете.Ru» в Минобрнауки России.

Несбалансированное питание, ослабленный иммунитет и нерациональное использование лекарств широко распространено и набирает обороты. Решить эти проблемы может включение в рацион определенных продуктов и произведенных на их основе препаратов. Одним из таких продуктов потенциально может быть именно слива.

Слива (Prunus L.) — один из самых распространенных фруктов в России и мире. Ученые выбрали для исследования сорта, которые не только обладают высокими вкусовыми качествами, но и могут произрастать в сложных климатических условиях: при сильных заморозках, засухе или, наоборот, высокой влажности, как в южной части Дальнего Востока. Такими образцами стали сливы Красномясая, Непоражемая, Лонг Юань Ми Ли и Лонг Юань Тао Ли.

Исследование показало, что суммарно в четырех сортах Prunus L. содержится 74 биологически активных вещества. Впервые ученые смогли обнаружить в них ибупрофен, флоретин, умбеллиферон и его гликозид, метилгалловую и п-кумароилхининовую кислоту, дигидрокемпферол, гербацетин.

«Одно из выделенных веществ — гербацетин — еще мало изучено, однако уже известны его противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Кроме того, соединение может быть использовано в препаратах для лечения рака, сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшения некроза головного мозга», — рассказала «Газете.Ru» соавтор исследования, директор Дальневосточной станции ВИР им. Вавилова Майя Разгонова.

Ранее эта группа исследователей уже проводила аналогичные исследования по другим растениям: жимолости, шиповнику, папоротнику, смородине, сое. В группу исследователей также входят специалисты Высшей инженерной школы агробиотехнологий «Агроиботек» ТГУ и Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова.

Ранее российские ученые обнаружили более 50 полезных веществ в чае из рододендрона.