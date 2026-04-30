Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Нейросеть научили определять лидерский потенциал соискателя по видеоинтервью

ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Университета МИСИС и Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра Российской академии наук разработали мультимодальную систему оценки кандидатов на основе ИИ. Система объединяет технологии компьютерного зрения и больших языковых моделей (LLM) для комплексного анализа лидерских качеств соискателей на руководящие должности, рассказали «Газете.Ru» в МИСИС.

Рекрутеры нередко подвержены когнитивным искажениям, которые могут привести к необъективному восприятию и оценке информации о кандидате. Для решения этой задачи ученые разработали интерпретируемый мультимодальный метод оценки лидерского потенциала кандидатов с помощью когнитивной видеоаналитики. Подход позволяет анализировать речь, мимику и поведение, а затем рассчитывать индекс лидерского потенциала.

«Когнитивная видеоаналитика — перспективный инструмент для оценки кандидатов на собеседованиях. Разработанная нами система позволяет получить объективную картину личностных качеств соискателя, анализируя поведенческие паттерны и вербальные ответы. Это принципиально новый подход, который сочетает достижения в области ИИ с фундаментальными исследованиями в психологии личности», — рассказала профессор Института компьютерных наук НИТУ МИСИС Ирина Шошина.

Полученные показатели объединены в три группы: профессионально-когнитивная компетентность, наблюдаемое лидерское поведение и личностная предрасположенность к лидерству. На их основе рассчитывали интегральный показатель — Top Potential Score, отражающий управленческий потенциал кандидата.

«Мы доказали, что система способна эффективно различать кандидатов с высоким управленческим потенциалом: все представители топ-менеджмента были отнесены к верхним 20% рейтинга», — поделилась Шошина.

Предложенный подход актуален для решения задач корпоративного подбора персонала, формирования внутреннего кадрового резерва и систем оценки управленческого потенциала. Разработка не заменяет экспертов, но дополняет их работу, обеспечивая структурированную и прозрачную оценку кандидатов.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!