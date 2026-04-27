Российские ученые нашли способ быстро выявлять частую болезнь морских свинок

В СПбГУВМ нашли способ быстро выявлять болезни суставов у морских свинок
Оценка ацетабулярного угла — угла наклона тазобедренного сустава у морских свинок помогает быстро и точно выявить болезни суставов и костей, перед которыми животные особенно уязвимы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Сергей Мельников, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры анатомии животных Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины.

По словам эксперта, у морских свинок нередко встречаются проблемы с тазобедренными суставами. Они могут быть связаны как с возрастными изменениями, так и с более серьезными патологиями — например, гиперпаратиреозом, при котором из костей «вымывается» кальций, или так называемым синдромом сатиновых свинок, обусловленным генетически.

«У морских свинок также часто всречается С-зависимый артроз, поскольку они, также как и приматы, не могут синтезировать в организме данный витамин», — уточнил ученый.

Главная сложность для ветеринаров до недавнего времени заключалась в диагностике: рентген показывал изменения, но не давал точных ориентиров, и врачам приходилось полагаться на опыт и визуальную оценку. Петербургские ученые предложили измерять ацетабулярный угол — угол между определенными анатомическими точками тазобедренного сустава на рентгеновском снимке.

«Измерение проводится в специальной программе RadiAnt и занимает считанные минуты . Главное — правильно уложить животное на рентгеновском столе и провести три опорные линии через характерные точки сустава. Полученный угол сразу дает врачу конкретную цифру, с которой можно работать», — пояснил Мельников

Выяснилось, что у здоровых молодых свинок до полутора лет этот угол составляет в среднем 63-65 градусов , у взрослых животных от полутора до четырех лет — 66-69 градусов. Как только в суставах и костях начинаются патологические изменения, угол резко уменьшается.

Исследование проводилось на кафедре анатомии животных СПбГУВМ совместно с ветеринарным центром «Котонай». Авторы использовали анатомическое препарирование, рентгенографию и компьютерную томографию. По словам ученых, накопление данных по разным породам и возрастным группам позволит в будущем создать стандартизированные протоколы обследования для ветеринаров по всей стране.

