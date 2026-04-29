Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Японские ученые нашли способ замедлить старение сердца

Профессор Янаги: соединение миторубин замедляет старение сердца
Shutterstock

Японские ученые обнаружили, что соединение миторубин может замедлять возрастное снижение функции сердца и даже частично его восстанавливать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Университет Гакусюин Сигэру Янаги.

Исследователи изучали действие миторубина — экспериментального вещества, созданного на основе природного соединения берберина. Последнее используется в медицине и содержится в некоторых растениях, таких как барбарис, золототысячник, бархат амурский. Препарат проверяли на клетках мышей, чтобы понять, как он влияет на работу клеточной энергетики.

По словам ученых, с возрастом количество митохондрий снижается, а их функции ослабевают, что негативно сказывается на состоянии сердечной мышцы. Миторубин, как показало исследование, повышает уровень молекул MITOL, отвечающих за «контроль качества» митохондрий, и способствует увеличению их числа.

В результате усиливается способность клеток производить энергию, что, по данным эксперимента, помогало замедлить возрастное ухудшение работы сердца и даже частично восстановить его функции.

При этом ученые подчеркивают, что результаты пока получены только на животных моделях. Для подтверждения эффективности и безопасности метода у людей потребуются дополнительные исследования.

Авторы работы отмечают, что снижение активности митохондрий лежит в основе многих возрастных заболеваний, а дальнейшее изучение миторубина может ускорить создание новых подходов к терапии сердечно-сосудистых нарушений.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!