Японские ученые нашли способ замедлить старение сердца

Японские ученые обнаружили, что соединение миторубин может замедлять возрастное снижение функции сердца и даже частично его восстанавливать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Университет Гакусюин Сигэру Янаги.

Исследователи изучали действие миторубина — экспериментального вещества, созданного на основе природного соединения берберина. Последнее используется в медицине и содержится в некоторых растениях, таких как барбарис, золототысячник, бархат амурский. Препарат проверяли на клетках мышей, чтобы понять, как он влияет на работу клеточной энергетики.

По словам ученых, с возрастом количество митохондрий снижается, а их функции ослабевают, что негативно сказывается на состоянии сердечной мышцы. Миторубин, как показало исследование, повышает уровень молекул MITOL, отвечающих за «контроль качества» митохондрий, и способствует увеличению их числа.

В результате усиливается способность клеток производить энергию, что, по данным эксперимента, помогало замедлить возрастное ухудшение работы сердца и даже частично восстановить его функции.

При этом ученые подчеркивают, что результаты пока получены только на животных моделях. Для подтверждения эффективности и безопасности метода у людей потребуются дополнительные исследования.

Авторы работы отмечают, что снижение активности митохондрий лежит в основе многих возрастных заболеваний, а дальнейшее изучение миторубина может ускорить создание новых подходов к терапии сердечно-сосудистых нарушений.

