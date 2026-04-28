Ученые выяснили, как болезни сердца повышают риск развития рака

Circulation: болезни сердца и избыток сахара в крови повышают риск развития рака
Ученые из Университета Кейо (Япония) установили, что ухудшение работы сердца, почек и обмена веществ связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation: Population Health and Outcomes.

Речь идет о так называемом кардиоренально-метаболическом синдроме (CKM), который объединяет несколько распространенных нарушений: артериальную гипертонию, повышенный уровень сахара в крови, избыточный вес, дисбаланс холестерина и снижение функции почек.

В рамках исследования специалисты проанализировали данные почти 1,4 миллиона человек, наблюдая за их состоянием в среднем на протяжении 3,5 лет. Выяснилось, что по мере прогрессирования синдрома риск развития рака увеличивается. Если на ранних стадиях изменения были незначительными, то при выраженных нарушениях вероятность онкологических заболеваний возрастала на 25-30% по сравнению со здоровыми людьми.

По мнению авторов, такой эффект может объясняться совокупным воздействием факторов риска. Хроническое воспаление в организме, метаболические сбои и изменения в сосудистой системе создают условия, благоприятные для развития не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и рака.

Исследователи подчеркивают, что многие механизмы этих заболеваний пересекаются, поэтому профилактика может быть комплексной. Контроль артериального давления, уровня глюкозы и массы тела способен одновременно снижать риск сразу нескольких тяжелых патологий.

Ранее был создан тест для диагностики рака по одной капле крови.

 
