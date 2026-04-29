Желтый пищевой краситель связали с воспалением в кишечнике

APS: желтый пищевой краситель может вызывать слабое воспаление в кишечнике
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Популярный пищевой краситель тартразин (Е102), известный как «желтый 5», может влиять на микрофлору кишечника и вызывать признаки воспаления уже в раннем возрасте. К такому выводу пришли исследователи, Результаты работы представлены на научной конференции American Physiology Summit (APS) 2026.

Тартразин широко применяется в пищевой промышленности и содержится в газированных напитках, сладостях, соусах, снеках и молочных десертах. Несмотря на то что добавка считается безопасной при допустимых дозах, эксперименты на животных показали возможные скрытые эффекты.

В исследовании на молодых крысах ученые зафиксировали изменения состава кишечной микробиоты. У самцов увеличивалась доля бактерий, связанных с воспалительными процессами, а также наблюдалось замедление набора массы тела. У самок также происходили изменения в микрофлоре, однако они были менее выраженными.

Авторы работы подчеркивают, что подобные сдвиги особенно важны в раннем возрасте, когда микробиота активно формируется и влияет на иммунную систему и обмен веществ. Кроме того, выявленные эффекты оказались зависимыми от пола животных.

Исследователи считают, что полученные данные указывают на необходимость более внимательной оценки долгосрочного воздействия пищевых добавок. Даже при признанной безопасности такие вещества могут оказывать влияние на организм в критические периоды развития.

Ранее у тату обнаружили неожиданное воздействие на иммунитет.

 
