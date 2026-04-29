У популярной добавки с клетчаткой выявили вредное для печени свойство

Ученые из Университета Эдит Коуэн установили, что употребление фруктов и орехов может снижать риск развития неалкогольной жировой болезни печени, тогда как добавка с растворимой клетчаткой при определенных условиях способна усугублять течение заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Nutrition and Food Research (MNFR).

Неалкогольная жировая болезнь печени считается одним из самых распространенных заболеваний в мире и, по оценкам, затрагивает около 38% населения. Она связана с ожирением, сахарным диабетом и гипертонией и может приводить к тяжелым осложнениям, включая печеночную недостаточность и рак печени.

В ходе работы исследователи сосредоточились на влиянии рациона. Они обнаружили, что эллаговая кислота — природное соединение, содержащееся в гранатах, ягодах, винограде и грецких орехах, — оказывает защитное действие на печень. По словам ученых, это вещество обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и может способствовать снижению повреждений тканей печени.

Эксперименты на животных показали, что эллаговая кислота способна замедлять развитие заболевания и потенциально обращать часть патологических изменений. При этом ученые подчеркивают, что эффект связан именно с комплексным действием компонентов питания.

Одновременно исследование выявило возможные риски, связанные с популярной пищевой добавкой — инулином. Этот вид растворимой клетчатки широко применяется как пребиотик для поддержания здоровья кишечника. Однако в эксперименте его употребление без сочетания с другими полезными соединениями приводило к увеличению массы тела, повышению уровня глюкозы и усилению повреждений печени.

Предполагается, что негативный эффект может быть связан с изменениями микробиома кишечника, которые в условиях уже нарушенного обмена веществ усугубляют течение заболевания.

Ранее была названа добавка, которая может помочь похудеть.