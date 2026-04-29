Названа добавка, которая может помочь похудеть

Хлорофилл действительно может помочь снизить массу тела, однако исследования, показывающие такой эффект, малочисленны, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Хлорофилл — это комплексная молекула-пигмент, которая делает растения зелеными и превращает солнечный свет в энергию (фотосинтез). По структуре он удивительно похож на гемоглобин человека, только вместо железа в его центре — магний. Его часто используют как БАД для похудения.

«Если говорить о доказанных эффектах, то отмечается прямое влияние на снижение массы тела, улучшение работы кишечника и выведение токсинов. Исследования в этой области ведутся достаточно активно, хотя их объем пока невелик. Широких исследований по данной теме пока не проводилось. Однако известно, что население в целом хорошо переносит подобные средства, а аллергические реакции встречаются редко. Важно учитывать индивидуальные особенности: например, у пациентов со светлой кожей или у аллергиков реакция может отличаться. Также следует быть осторожными при наличии сопутствующих заболеваний, в том числе онкологических», — заметила доктор.

Однако, по словам врача, прием БАДов с хлорофиллом легко можно заменить увеличением в рационе числа овощей и зелени.

