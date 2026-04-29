В Черном море впервые за 30 лет проведут перепись дельфинов

«Известия»: в Черном море проведут перепись дельфинов
Российские ученые приступили к первому с начала 1990-х комплексному исследованию популяции черноморских дельфинов. Об этом пишет газета «Известия».

Издание уточняет, что масштабное исследование популяции китообразных Черного моря начали специалисты экологического фонда «Чистые моря» и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

Работа направлена на изучение краснокнижных азовок, дельфинов афалин и белобочек. В настоящее время в распоряжении ученых нет актуальных данных о состоянии этих морских млекопитающих. Это приводит к трудностям в оценке влияния меняющихся природных условий и антропогенной нагрузки в регионе.

Факторы, которые требуют анализа, включают крупный выброс мазута у побережья Анапы в 2024 году, а также изменения туристической активности в районе Черного моря.

Данное исследование намерены проводить в течение двух с половиной лет. На побережье от Тамани до Сириуса создадут сеть как минимум из пяти наблюдательных пунктов, на каждом из которых двое сотрудников в бинокль будут наблюдать за активностью дельфинов.

Ранее ученые открыли удивительный симбиоз дельфинов с касатками.

 
