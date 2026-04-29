Назван простой способ повысить шансы на излечение от гипертонии

Масштабное исследование при участии ученых НовГУ, показало, что беседа с врачом повышает шансы вылечить гипертонию почти в 1,5 раза благодаря новым клиническим рекомендациям. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

До недавнего времени даже при диагностированной гипертонии многие пациенты либо не получали должного лечения, либо не достигали целевых показателей давления. Особенно остро стояла проблема нерегулярного приема лекарств, когда люди пили таблетки только «при плохом самочувствии». Новые рекомендации сделали упор на раннее назначение комбинированной терапии и использование фиксированных комбинаций — когда несколько действующих веществ содержатся в одной таблетке, что удобнее для пациента.

Ученые проанализировали данные 7972 пациентов в возрасте от 18 до 96 лет с гипертонией, которые пришли на амбулаторный прием к врачу по месту жительства в мае 2025 года. Каждому участнику трижды измеряли давление. Пациенты также заполняли опросники о том, какие лекарства они принимают, как часто их пьют и напоминает ли врач о важности следования рекомендациям.

Примерно у трети (37,5%) участников с артериальной гипертензией ученые также зарегистрировали ожирение различной степени тяжести и еще у трети (38,3%) — избыточную массу тела. Наблюдались и ожидаемые гендерные различия: мужчины чаще курили и имели сердечно-сосудистые осложнения в виде инфаркта миокарда и инсульта в анамнезе. У женщин преобладали метаболические риски — они чаще страдали от ожирения и сахарного диабета.

Цифры по терапии гипертонии показали позитивную динамику. После введения новых рекомендаций охват лечением вырос до 74,4%. А главное — 62,6% пациентов, принимающих терапию, достигли целевого давления ниже 140/90 мм рт. ст.

«Это значительно лучше данных 2020-2022 годов, где охват лечением, по данным третьего масштабного эпидемиологического исследования сердечно-сосудистых заболеваний в регионах России, составлял лишь 63,4%, а его эффективность — 44%. Самое интересное открытие: когда врач находит время объяснить пациенту, зачем нужно принимать таблетки регулярно, шансы достичь целевого давления вырастают почти в полтора раза. При этом поиск информации в интернете или даже использование мобильных приложений-напоминалок такого эффекта не дают. Беседа с доктором — это тот фактор, который действительно меняет поведение пациента», — отметил директор Медицинского института, заведующий кафедрой госпитальной терапии НовГУ Василий Чулков.

Выводы исследования помогут скорректировать подходы к ведению пациентов с гипертонией. Полученные данные подтверждают, что новые клинические рекомендации работают, но успех лечения зависит не только от правильно подобранной схемы, но и от доверительного диалога между врачом и пациентом. Особое внимание грамотной терапии ученые советуют уделять мужчинам и пациентам с ожирением и диабетом — у них давление контролируется хуже.

Работа была организована Российским кардиологическим обществом и Национальным медицинским исследовательским центром имени В.А. Алмазова.

Ранее было установлено, что несоблюдение врачебных рекомендаций удваивает риск инфаркта и инсульта в полтора-два раза.