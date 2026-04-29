Названы упражнения, которые лучше всего помогают предотвратить падения у пожилых

Врач Гедиев: китайская гимнастика тайцзи хорошо предотвращает падения у пожилых
Для профилактики падения у пожилых хорошо подходит тайцзи — китайская гимнастика с медленными плавными движениями, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского Университета Таулан Гедиев.

Падения — одна из главных проблем пожилых людей, потому что часто приводят к переломам. По статистике, каждый четвертый человек старше 65 лет падает хотя бы раз в год. Особенно опасен перелом шейки бедренной кости. Это травма, которая в подавляющем большинстве случаев требует оперативного вмешательства и нередко заканчивается летальным исходом. Но проблема не только в переломах. После падения человек начинает бояться упасть снова. Из-за этого страха он меньше двигается, мышцы слабеют, координация ухудшается, а риск нового падения только растет.

«Хорошая новость в том, что большинство падений можно предотвратить, если знать, что делать. Занятия физкультурой — самое эффективное средство профилактики. Регулярные занятия снижают частоту падений на 15–25%. Особенно хорошо помогает тайцзи — китайская гимнастика с медленными плавными движениями. Исследования показывают, что она уменьшает риск падений на четверть, а в некоторых случаях — больше чем наполовину. Одно из базовых упражнений: поза дерева (чжан-чжуан). Встаньте прямо, держа ноги на ширине плеч. Колени слегка согните, а руки вытяните перед собой, как будто обнимаете шар. Это упражнение развивает устойчивость, учит расслаблять тело и концентрироваться на дыхании», — рассказал врач.

Также важно уделять внимание упражнениям на равновесие и силовым тренировкам. Главное — делать это регулярно.

«Нужно заниматься хотя бы три раза в неделю. Также можно принимать витамин D и кальций. Сочетание витамина D и кальция уменьшает риск переломов примерно на 15–20%. Особенно это важно для тех, кто живет в интернатах или редко выходит на улицу. Важно действовать комплексно. Лучше всего работает сочетание нескольких мер: физкультура, безопасность в быту, хорошее зрение и крепкие кости. Начинать никогда не поздно: даже в 80 лет можно существенно снизить риск падений и переломов», — заключил врач.

Ранее врач предупреждал о частых травмах при использовании домашних батутов.

 
